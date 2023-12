San Severino, oggi e domani al San Paolo il film “Nata per te”

SAN SEVERINO MARCHE – Un film dolce e delicato che affronta a viso aperto il dibattito sulle adozioni per le persone single. Oggi, giovedì 14 dicembre e venerdì la rassegna cinematografica dei Teatri di Sanseverino presenta, al San Paolo, il film “Nata per te” con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova e Alessandro Piavani per la regia di Fabio Mollo.

Luca è single, gay, cattolico, dedito al volontariato e con un grande desiderio di paternità. Alba è una neonata con sindrome di Down che è stata abbandonata in ospedale subito dopo il parto. Mentre la sua infermiera le dedica ogni tipo di cura, il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia che possa occuparsi di lei. Luca si propone per ottenerne l’affidamento, ma è single ed è omosessuale. Ad aiutarlo ci penserà un’avvocata agguerrita, esperta tanto di legge quanto di umanità.

La rassegna di cinema proseguirà mercoledì 20 dicembre e venerdì 22 dicembre con “Oppenheim