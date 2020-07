San Severino, “Una Piazza da Cinema” propone oggi “Mio fratello rincorre i dinosauri”

SAN SEVERINO MARCHE – Un film che è, anzitutto, una grande lezione di vita. La rassegna “Una Piazza da Cinema”, promossa dal cinema San Paolo in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di San Severino Marche, domani sera (14 luglio), alle ore 21,30, propone “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi e Lorenzo Sisto.

La storia è quella del rapporto tra due fratelli, Jack e Gio. Quest’ultimo ha la sindrome di Down e per Jack questo diventa un segreto da non svelare. Il film ha vinto un premio ai David di Donatello.

Per il piccolo Jack la famiglia è croce e delizia: delizia perché è composta da due genitori spiritosi e democratici, croce perché le sorelle lo tiranneggiano, asserendo la loro “superiorità femminile”. Dunque la notizia dell’arrivo di un fratellino è accolta da Jack come un trionfo personale, tanto più che quel fratellino, Gio, si rivela davvero speciale, cioè dotato del superpotere di “dar vita alle cose”. Ma Gio è anche affetto dalla sindrome di Down: e quando Jack raggiunge la (di per sé problematica) età di 14 anni il fratellino diventa una presenza ingombrante nonché, per dirla tutta, potenzialmente imbarazzante. E siccome a raccontare la storia da un punto di vista totalmente soggettivo è la voce di Jack, “Mio fratello rincorre i dinosauri” è un racconto di formazione adolescenziale incentrato sul disagio e la vergogna che ogni teenager prova nei confronti della propria esistenza, a maggior ragione se “ostacolata” dalla diversità.

Basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol, il film conserva la freschezza e l’ironia del testo originale ispirandosi al cinema indipendente americano.

La rassegna di cinema proseguirà giovedì prossimo (16 luglio) con “Qualcosa di meraviglioso”, giovedì 23 luglio con “Cena con delitto” e si chiuderà giovedì 30 luglio con “Il Traditore”.