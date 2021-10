A San Severino l’Orchestra Filarmonica Marchigiana il 23 ottobre e il 6 novembre

I Teatri San Severino, per anteprima della nuova stagione, ospiteranno l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven della Form

SAN SEVERINO MARCHE – Un appuntamento internazionale segna l’anteprima della nuova stagione dei Teatri di Sanseverino che, sabato 23 ottobre e sabato 6 novembre 2021, ospiteranno l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven della Form, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana.

La formazione, considerata la colonna sonora della nostra regione, presenterà nella prima delle due serate in programma, quella di sabato 23 ottobre, alle ore 21 al Feronia, il concerto n. 1 in do magg. op. 15, concerto n. 2 in si bemolle magg. op. 19, concerto n. 3 in do min. op. 37 per pianoforte e orchestra. Sul palco al pianoforte Lorenzo Di Bella, Alessio Falciani, Giuseppe Ottaviani. Direttore dell’evento sarà Lorenzo Di Bella.

La seconda serata, quella di sabato 6 novembre, sempre alle ore 21 al Feronia, proporrà invece i concerti per pianoforte e orchestra concerto n. 4 in sol magg. op. 58, concerto n. 5 in mi bemolle magg. op. 73 “Imperatore” con al pianoforte Vasyl Kotys, Ivo Kahànek. L’evento sarà diretto da Bartosz Zurakowski.

Vendita dei biglietti online su www.vivaticket.com. Prezzo ordinario 10 euro, ridotto under 18 a 2 euro. Biglietteria presso la Pro Loco di San Severino Marche aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 19 (tel. 0733638414).

Per info Amat tel. 07212072439.