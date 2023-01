San Severino, modifiche alla viabilità nel rione Di Contro

Da domani viene istituito lo stop alla fine del ponte Taborro e doppio senso di circolazione in via Fratelli Acciaccaferri

SAN SEVERINO MARCHE – Da domani (mercoledì 1 febbraio 2023) scattano le modifiche alla viabilità anche sul ponte Taborro, all’intersezione con via Fratelli Acciaccaferri, nel rione Di Contro.

Una nuova segnaletica, verticale ed orizzontale, istituirà il doppio senso di circolazione proprio in via Acciaccaferri e inviterà a fermarsi e dare precedenza sul ponte Taborro con la possibilità di svoltare a sinistra, destra e proseguire diritto.

I nuovi cambiamenti fanno seguito a quelli che, nei mesi scorsi, hanno interessato un po’ tutta l’area dove sono presenti diversi plessi scolastici e dove, in alcune ore del giorno, la viabilità deve conciliarsi con la sicurezza dei pedoni oltre che degli automobilisti.