San Severino Marche, oggi la visita guidata “SettempeDante”

SAN SEVERINO MARCHE – Ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna HoHoHo! Per Natale vorrei… promossa dal Comune di San Severino Marche in occasione delle festività.

Oggi, giovedì 30 dicembre, a partire dalle ore 17,30, la Pinacoteca civica “P. Tacchi Venturi” ospita la visita guidata, animata da passi danteschi e musiche, “SettempeDante”.

Protagonisti dell’insolito quanto coinvolgente tour saranno i componenti del duo Verba et Soni con il musico Roberto Gatta e il cantore Stefano Savi.

La visita sarà consentita a un numero massimo di 15 partecipanti e, pertanto, sarà necessaria la prenotazione ai numeri di telefono 3286135060 oppure 0733638414 (Pro Loco Iacp). Costo del biglietto 10 euro. In presenza dei un sovrannumero l’evento sarà replicato oggi stesso alle ore 21.