San Severino Marche, ecco la nuova stagione 2018-19 i Teatri di Sanseverino

Previsti insieme agli appuntamenti con la Prosa quelli con la nuova rassegna cinematografica

SAN SEVERINO MARCHE (MC) – Nove titoli per diciotto serate di grande cinema. Con la nuova stagione in abbonamento 2018-19 i Teatri di Sanseverino, in collaborazione con la direzione del cinema San Paolo, presentano anche la nuova rassegna cinematografica che sarà a posto libero e gratuita per gli abbonati e che verrà ospitata all’Italia insieme a piacevoli dissertazioni sul tema delle pellicole che saranno proiettate.

Questo il calendario

giovedì 18 e venerdì 19 ottobre “The greatest showman” con Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron per la regia di Michael Gracey, giovedì 25 e venerdì 26 ottobre “Tonya” con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney per la regia di Craig Gillespie, mercoledì 7 e giovedì 8 novembre “Gifted – Il dono del talento” con Chris Evans, McKenna Grace, Octavia Spencer per la regia di Marc Webb, giovedì 15 e venerdì 16 novembre “Borg McEnroe” con Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellar Skarsgard per la regia di Janus Metz Pedersen,

giovedì 22 e venerdì 23 novembre “C’est la vie – Prendila come viene” con Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche per la regia di Eric Toledano e Olivier Nakache, giovedì 29 e venerdì 30 novembre “The Post” con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson per la regia di Steven Spielberg, mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre “Io sono tempesta” con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco per la regia di Daniele Luchetti, giovedì 13 e venerdì 14 dicembre “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell per la regia di Martin McDonagh, giovedì 17 e venerdì 18 gennaio “Loving Vincent” con Robert Gulaczyk, Chris O’Dowd, Saoirse Ronan per la regia di Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Spettacoli con programmazione unica con inizio alle ore 21.