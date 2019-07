San Severino Marche, ecco gli studenti “10 e lode”

“10 E LODE”, L’ELENCO DEGLI STUDENTI ECCELLENTI PREMIATI A FINE CORSO

SAN SEVERINO MARCHE – Sono una settantina gli alunni meritevoli che, al termine dell’ultimo anno scolastico, hanno ottenuto l’attestato da “10 e lode” consegnato loro dall’Ufficio scolastico provinciale nel corso di una cerimonia tenutasi nel giardino della scuola Primaria di via Lorenzo d’Alessandro alla presenza, tra gli altri, del vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di San Severino Marche, Vanna Bianconi, del dirigente scolastico, Sandro Luciani, della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Carla Sagretti, del rappresentante della Provincia di Macerata e assessore al Comune di San Severino Marche, Tarcisio Antognozzi, e della consigliera provinciale Stefania Settimi.

Per l’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” di San Severino Marche il riconoscimento è stato assegnato a Margherita Crescenzi, Marco Cruciani, Manuela Bisello e Nouhaila Derouachi. Per il Comprensivo “Coldigioco” di Apiro attestato a Caterina Ciattaglia, per l’Istituto comprensivo “Ugo Betti” premiata Sara Cottini, per l’Istituto comprensivo “De Magistris” di Caldarola riconoscimento a Elena Foresi.

Per l’Istituto comprensivo “Nazareno Strampelli” di Castelraimondo diploma a Klea Kaferi mentre alla scuola di Urbisaglia del Comprensivo di Colmurano riconoscimenti per Chiara Alzapiedi, Filippo Cavalieri, Massimiliano Liverotti, Letizia Pascucci, Federico Salvucci e Mattia Ruggeri. Per la scuola di Colmurano dello stesso Istituto comprensivo diplomi a Lorenzo Santecchia e Beatrice Verdicchio, per l’Istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” di Corridonia diplomi a Eva Diomedi e Ludovica Verdini.

Gli alunni Rebecca Bronzi, Elisa Gentili, Irene Giuliodori e Lavinia Verdenelli hanno ottenuto l’attestato da “10 e lode” per l’Istituto comprensivo “Luca Della Robbia” di Appignano. Per l’Istituto comprensivo “V. Tortoreto” di San Ginesio premiata Giada Lignini. Diplomi anche agli alunni Francesca Conti, Carlo Ippoliti, Samuele Marino, Marco Vincenzoni del Convitto nazionale “Giacomo Leopardi” di Macerata, agli alunni Emma Leoni, Elena Sofia Angeletti, Alice Pennesi, Federico Massei, Gioia Castagnoli, Veronica Giannandrea, Letizia Renzi e Agnese Palmucci del Comprensivo “Egisto Paladini” di Treia.

Diplomi di riconoscimento anche a Edin Ajradinoski, Eliseo Leonardo Cruciani, Sofia Lacava, Diana Capanna, Cristina Scagnetti, Alessandro Roganti, Daniele Spalvieri, Beatrice Gattari dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Lucatelli” di Tolentino. Studenti da “10 e lode” anche Francesco Prenna, Elena Parisella dell’Istituto comprensivo “Enrico Fermi” di Macerata, Simona Gratani del Comprensivo “Paoletti” di Pieve Torina e Anna Cicarilli dell’Istituto comprensivo “Enrico Mestica” di Macerata. Altri diplomi di merito sono stati consegnati a Caterina Polci, Margherita Antolloni, Giorgia Pranzetti, Elena Cesca, Ludovica Ciaconi, Chiara Tifi, Elena Maria Boccaccini, Bernando Matcovich e Beatrice Torquati della “Dante Alighieri” di Macerata, Benedetta Parrini e Noemi Falcone del plesso di Sarnano dell’Istituto comprensivo “Giacomo Leopardi” di Sarnano, Benedetta Fiorini, Ciro Scognamiglio, Sofia Ting Ting Sun, Mattia Carboni e Veronica Olivari del Comprensivo “Enrico Mattei” di Matelica, Elisabetta Morganti e Giorgia Procaccini dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Mogliano, Nicolò Lambertucci e Sara Marozzi del Comprensivo “Monti” di Pollenza, Giada Lignini del Comprensivo “Tortoreto” di San Ginesio e, ancora, Mattia Carotti, Sofia Emiliani e Alberto Palmucci dell’Istituto comprensivo “Enrico Mestica” di Cingoli.

Molti gli studenti presenti all’iniziativa accanto ai docenti, ai presidenti di commissione, al personale della scuola e alle famiglie.