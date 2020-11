San Severino Marche: diritto alla salute, istruzione e al lavoro

Continuano le iniziative dei volontari “Uniti per i diritti umani” nel far conoscere la Dichiarazione Universale dei Diritti umani

SAN SEVERINO MARCHE – Si è conclusa con grande curiosità da parte dei cittadini, l’iniziativa di sensibilizzazione dei volontari Uniti per i diritti umani marchigiani, che nei giorni scorsi hanno consegnato direttamente ai cittadini decine e decine di copie del libricino “Che cosa sono i Diritti Umani?”

Stiamo assistendo, proprio in questo periodo, a manifestazioni di protesta e disaccordo per le decisioni dei governi in merito a come mantenere il diritto alla salute, all’istruzione e il diritto al lavoro. In questa situazione di pandemia non è sicuramente facile mantenere tutti gli equilibri; e le violazioni dei principali diritti causano proteste, in diverse forme che spesso sfociano in violenza e distruzione.

Quando questo si manifesta, significa che stiamo assistendo alla violazione dei diritti umani.

Esistono dei diritti che ogni essere umano possiede e sono basilari. Esistono solo per il fatto che esiste la vita in ogni individuo e in ogni angolo del mondo. Questi sono Diritti Umani, trattati ampiamente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani redatta dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 e trattati ampiamente negli opuscoli Che cosa sono i diritti umani? son stati distribuiti in questi giorni a San Severino Marche da parte dei volontari di Uniti per i diritti umani.

Lo scopo ultimo dei volontari è far sì che gli articoli della Dichiarazione Universale siano conosciuti ed applicati ad ogni uomo, donna e bambino, assicurando che i diritti fondamentali vengano rispettati per tutti. Ed ottenendo che “I diritti umani devono esser resi una realtà, non un sogno idealistico.” –come scrisse il fondatore di Scientology L. Ron Hubbard.

La distribuzione di questo materiale informativo, ha lo scopo di creare una maggiore consapevolezza su questi basilari diritti che, trattati negli opuscoli in modo chiaro e semplificato, offrono una chiara visione di come possano essere applicati nel rispetto di ogni essere umano.

Conoscerli è il primo passo per far si che diventino una realtà!

Per info www.unitiperidirittiumani.it