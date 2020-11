San Severino Marche, Coronavirus: aggiornamento dati

Sono 79 i pazienti positivi e 45 le persone in isolamento domiciliare fiduciario; le raccomandazioni del sindaco

SAN SEVERINO MARCHE – Continua a salire, anche se lentamente, il numero dei contagi da Covid-19 nel Comune di San Severino Marche. Sono 79 i pazienti positivi e 45 le persone in isolamento domiciliare fiduciario.

Nel conteggio complessivo rientrano anche i casi registrati fino ad oggi all’interno della Casa di riposo “Lazzarelli” che sono saliti a 12.

A fornire un nuovo aggiornamento sulla situazione in città il sindaco, Rosa Piermattei, che sottolinea: “Il lieve, seppur non trascurabile aumento di positività al Covid nel nostro Comune, non deve fare abbassare la guardia rispetto ai comportamenti individuali che ciascuno di noi deve assolutamente tenere: uso della mascherina, distanziamento sociale e divieto di assembramenti. Inoltre è raccomandato a tutti di non ricevere a casa persone che non siano conviventi e di non muoversi, se non per necessità o lavoro”.

Restano attive le due linee telefoniche riaperte dal Comune di San Severino Marche, in funzione dalle ore 8 alle 20, per venire incontro alla popolazione. Servono per avere assistenza ma anche per richieste di beni di prima necessità oltre a farmaci, ricariche telefoniche e per fare la spesa.

I volontari del gruppo comunale di Protezione Civile rispondono al numero di telefono 3336116712 per richieste di generi alimentari e ricariche telefoniche o altri servizi di prima necessità mentre per richieste di informazioni sui comportamenti da tenere si può contattare il numero di telefono 3336116675.

Per la richiesta di ritiro di farmaci e per la consegna a domicilio degli stessi è poi disponibile il numero di telefono 3334680268 del Comitato di San Severino Marche della Croce Rossa Italiana.