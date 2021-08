San Severino, lavori linea ferroviaria Civitanova – Albacina: modifiche viabilità

SAN SEVERINO MARCHE – Il comando della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche ha emesso un’Ordinanza con la quale sono state previste limitazioni al transito veicolare in prossimità dei passaggi a livello che interessano il territorio settempedano al fine di consentire al personale di Rfi, la Rete Ferroviaria Italiana, di procedere ai lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Civitanova Marche – Albacina.

In particolare, nei giorni 24 e 25 agosto 2021, dalle ore 8 alle 19, il tratto di strada in prossimità del passaggio a livello tra viale Eustachio e via Settempeda sarà percorribile solo per metà carreggiata. Dal 26 agosto, ore 8, fino alle ore 18 del 27 agosto, inoltre, il tratto di strada occupato dal passaggio a livello sito in via di Contro sarà chiuso alla circolazione veicolare.

Dal giorno 30 agosto, a partire dalle ore 22,30 e fino alle ore 5 del 31 agosto, il tratto di strada sede del passaggio a livello sito in località Valle dei Grilli, sarà percorribile solo per metà carreggiata.

La regolamentazione della circolazione avverrà a mezzo di personale della ditta appaltatrice dei lavori.