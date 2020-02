San Severino, Giovedì Grasso: i bambini fanno festa in Piazza del Popolo

SAN SEVERINO MARCHE – Piazza del Popolo, luogo simbolo della Città di San Severino Marche, animata da tanti pagliaccetti colorati questa mattina in occasione della festa di Carnevale che ha coinvolto gli alunni dei plessi “Cesolo”, “Luzio”, Virgilio” e “Gentili” dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. Per il “giovedì grasso”, infatti, le insegnanti hanno fatto vivere agli alunni un momento di festa nell’ambito del progetto “Tradizionalmente e mondialmente in festa”.

Il raduno dei bambini si è concluso con un grande girotondo.

E sempre piazza del Popolo si prepara a ospitare un altro evento in maschera: domenica prossima (23 febbraio), dalle ore 14, sfilata in costume con premiazione di mascherine e gruppi insieme a tanta musica, per un grande appuntamento promosso dalla Pro loco e patrocinato dal Comune. La partecipazione è libera.