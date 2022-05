San Severino, Giornata Croce Rossa: iniziative del Comune

SAN SEVERINO MARCHE – Fino a domenica prossima sulla facciata del Municipio di San Severino Marche sventolerà la bandiera della Croce Rossa Italiana. Anche quest’anno l’Amministrazione settempedana ha aderito alle celebrazioni promosse dall’organizzazione del soccorso e sostenute anche dall’Anci nazionale nella ricorrenza dell’anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento.

In particolare l’8 maggio di ogni anno ricorre la Giornata della Croce Rossa, iniziativa che ha lo scopo di avvicinare la cittadinanza alla conoscenza delle molteplici iniziative rivolte verso le persone più vulnerabili.

Quest’anno ai molti motivi di ringraziamento per la Cri si aggiunge anche quello per l’intensa attività prestata in occasione dell’emergenza umanitaria in Ucraina.

Nella serata tra sabato 7 e domenica 8 maggio il palazzo del Municipio, in piazza Del Popolo, sarà illuminato anche di rosso oltre che essere imbandierato con il vessillo della Cri che è stato consegnato al sindaco di San Severino Marche dalla presidente del Comitato locale Cri, Elena Amici.