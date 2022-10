San Severino, fornitura gratuita libri di testo: le domande entro il 10 novembre 2022

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche ricorda che, con deliberazione della Regione Marche e relativo decreto del dirigente del servizio Istruzione, sono stati stabiliti i criteri per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 con riferimento alle scuole statali e paritarie secondarie di I e II grado, vale a dire ex medie inferiori ed ex medie superiori.

Rientrano tra le spese ammissibili a contributo anche quelle per la fornitura di libri di testo obbligatori. I genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, residenti nel Comune che appartengano a famiglie con Isse inferiore o uguale a 10.632,94 euro possono presentare domanda tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it oppure per posta elettronica all’indirizzo info@comune.sanseverinomarche.mc.it o a mano presso l’ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 10 novembre 2022 utilizzando il modello disponibile online sul sito del Comune o presso l’ufficio Servizi Scolastici.