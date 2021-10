San Severino, Elezioni Amministrative 2021: ecco i consiglieri eletti e gli esclusi

SAN SEVERINO MARCHE – I risultati del voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, che hanno assegnato al sindaco uscente Rosa Piermattei e alla lista “San Severino Cambia” la vittoria, hanno anche disegnato una prima mappa del Consiglio comunale che verrà. I seggi sono già stati divisi in base alle percentuali ottenute alle urne.

Complessivamente a comporre l’Assise settempedana saranno 16 consiglieri, cui si dovrà aggiungere il primo cittadino, per un totale di 17 componenti.

Nei banchi della maggioranza sederanno 11 consiglieri: Jacopo Orlandani (533 preferenze), Michela Pezzanesi (413 preferenze), Paolo Paoloni (412 preferenze), Vanna Bianconi (373 preferenze), Valter Bianchi (292 preferenze), Sara Clorinda Bianchi (289 preferenze), Sandro Granata (245 preferenze), Maria Teresa Domizi (216 preferenze), Alberto Capradossi (178 preferenze), Teresa Traversa (161 preferenze) e Luca Bonci (136 preferenze).

In quelli dell’opposizione, per la lista “Insieme per San Severino”, sederanno in 3: il candidato sindaco Tarcisio Antognozzi (1.282 preferenze), Tiziana Gazzellini (264 preferenze), Alberto Pilato (187 preferenze). Per la lista “San Severino Futura” entrano in Consiglio 2 rappresentanti: il candidato sindaco Francesco Borioni (923 preferenze) e Alessandra Aronne (155 preferenze).

Complessivamente per le Amministrative 2021, su di una base di 12.515 elettori (compresi gli iscritti all’Aire), hanno esercitato il diritto di voto 6.767 elettori. Di questi 4.436 (66,80%) hanno indicato la lista “San Severino Cambia con Rosa Piermattei sindaco”, 1.282 (19,30%) la lista “Insieme per San Severino Tarcisio Antognozzi sindaco” e 923 (13,90%) la lista “San Severino Futura” Francesco Borioni sindaco). Nel totale 92 sono risultate le schede nulle, 34 le schede bianche.

Al momento non entreranno a far parte della composizione del Consiglio comunale, per la lista che appoggiava il sindaco Piermattei, i seguenti candidati: Paolo Amici (113 preferenze), Giulia Smerilli (99 preferenze), Andrea Fratini (87 preferenze), Elisa Angeletti (87 preferenze) ed Edoardo Magnapane (56 preferenze).

Per la lista del candidato Antognozzi risultano al momento esclusi dal Consiglio: Debora Bravi (173 preferenze), Gabriele Pacini (171 preferenze), Leonardo Simoncini (169 preferenze), Andrea Migliozzi (139 preferenze), Cinzia Anibaldi (136 preferenze), Gino Caciorgna (109 preferenze), Elisa Marini (68 preferenze), Sandra Alessandrelli (58 preferenze), Gabriele Codoni (54 preferenze), Ndricim Popa (47 preferenze), Roberto Ranciaro (36 preferenze), Alessandra Albani (34 preferenze), Simone Meschini (24 preferenze), Benedetta Losavio (21 preferenze).

Per la lista del candidato Borioni risultano al momento esclusi dal Consiglio: Mirta Ramaccini (115 preferenze), Gianpiero Pelagalli (99 preferenze), Oliviero Carducci (88 preferenze), Americo Eugeni (83 preferenze), Michela Cambiucci (75 preferenze), Cadia Carloni (66 preferenze), Alessandro Giusepponi (63 preferenze), Samuele Bonifazi (61 preferenze), Giovanni Chiarella (61 preferenze), Martina Zucchi (53 preferenze), Francesco Maria Setaro (51 preferenze), Lucia Ticà (49 preferenze), Pietro Paparelli (33 preferenze), Fabrizo Marinelli (15 preferenze), Gilberto Primucci (8 preferenze).

Nella foto: i nuovi consiglieri di maggioranza e opposizione del Comune di San Severino Marche