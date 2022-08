San Severino, due nuovi punti luce in località Frustellano

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche ha deciso di installare due nuovi punti luce in località Frustellano, nella zona del castello di Pitino, in prossimità di un punto di raccolta dei rifiuti al fine di scongiurare l’abbandono degli stessi ma anche di migliorare la sicurezza pubblica e quella della circolazione stradale.

Le opere, per una spesa stimata di circa 4mila euro, saranno realizzate utilizzando fondi derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative elevate per la mancanza osservanza delle norme del Codice della strada.