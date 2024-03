San Severino, Domenica delle Palme: celebrazione eucaristica in piazza Del Popolo

SAN SEVERINO MARCHE – In occasione della Domenica delle Palme (domenica 24 marzo) l’arcivescovo di Camerino – San Severino Marche, monsignor Francesco Massara, presiederà una celebrazione eucaristica in piazza Del Popolo per tutta la città e con tutti i sacerdoti della vicaria.

La celebrazione si terrà alle ore 10,30.

La Domenica delle Palme è la domenica che precede la Pasqua. In questo giorno si ricorda il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino e osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma.