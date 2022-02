San Severino, il 16 febbraio sarà presentato il nuovo Sportello telematico polifunzionale

SAN SEVERINO MARCHE – Uno sportello a servizio dei cittadini per pratiche e quesiti riguardanti tributi, servizi demografici, servizi scolastici, sociali, ambiente e territorio, lavori pubblici, sport e tempo libero e molto altro. E’ quello che il Comune di San Severino Marche attiverà a breve. Il percorso sarà ufficialmente presentato mercoledì 16 febbraio, alle ore 10, con uno webinar aperto a tutti.

Si tratta del nuovo Sportello telematico polifunzionale portato avanti dall’Amministrazione comunale settempedana insieme alla società Maggioli.

Grazie allo Sportello polifunzionale sarà possibile inviare pratiche, richieste e segnalazioni al Comune in qualunque momento della giornata e comodamente da casa o dall’ufficio. Il portale sarà infatti attivo 24 ore su 24.

Per partecipare al webinar ci si può collegare per la registrazione al link https://www.globogis.it/?q=news/evento-digitale-sanseverinomarche

Dopo i saluti di benvenuto da parte del sindaco, Rosa Piermattei, verranno spiegate le strategie per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e ai professionisti e verrà presentato lo Sportello telematico polifunzionale quale opportunità per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Sarà poi illustrata una pratica digitale e alla fine potranno essere poste domande e quesiti e, inoltre, verranno raccolti suggerimenti da parte del pubblico.