San Severino, domani va in scena “Non è vero ma ce credo”

Per la rassegna estiva “Il dialetto a Granali” la commedia a cura della compagnia teatrale “Don Valerio Fermanelli”

SAN SEVERINO MARCHE – Domani (venerdì 30 giugno) la rassegna estiva “Il dialetto a Granali” presenta, nella piazzetta della graziosa frazione della Città di San Severino Marche, la commedia “Non è vero ma ce credo” di Peppino De Filippo, a cura della compagnia teatrale “Don Valerio Fermanelli” di Camporota di Treia, per la regia di Quinto Romagnoli.

La rassegna dedicata al dialetto prosegue sabato 8 luglio, con la commedia “Zi’ Annetta” di Mario Affede, a cura della compagnia Teatroclub “Amedeo Gubinelli”, per la regia di Alberto Pellegrino.

Per tutti gli spettacoli l’ingresso è libero, ampio parcheggio a disposizione.

Gli appuntamenti con “Il dialetto a Granali” sono organizzati con il patrocinio del Comune di San Severino Marche. Per informazioni tel. 3333627729.