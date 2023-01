San Severino, sisma: torna agibile edificio bifamiliare in via Manzoni

SAN SEVERINO MARCHE – Dopo i lavori di riparazione del danno, con miglioramento della struttura, i residenti in un edificio bifamiliare in via Alessandro Manzoni potranno finalmente fare rientro a casa a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016.

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, dopo le dichiarazioni dei tecnici incaricati di fine lavori, ha dichiarato l’immobile di nuovo agibile revocando così l’Ordinanza di non utilizzabilità emanata all’indomani del sisma.

Per le opere di ricostruzione agli inquilini è stato concesso un contributo pubblico da parte dell’Urs, l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, di 480mila euro.