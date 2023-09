San Severino, il 10 settembre torna “Una Piazza da Bimbi”

SAN SEVERINO MARCHE – Domenica prossima (10 settembre) torna la rassegna “Una Piazza da Bimbi”, il festival dedicato ai più piccoli promosso dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia e dal Comune di San Severino Marche, con la collaborazione dell’associazione La Valigia delle Meraviglie e dell’associazione Virgilio Puccitelli.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 19,30, nell’ovale simbolo della Città di San Severino Marche divertimento per tutti e tante iniziative: dal laboratorio di educazione musicale attiva “Fare Musica”, al laboratorio “Piccoli Masterchef”, a quello esperienziale per una sana e corretta alimentazione con la dottoressa Elisa Pelati “Nutrilab”, dal viaggio nel mondo delle letture ad alta voce, curato da Giaconi Editore, al laboratorio di fumetti ai giochi di ruolo “Avalon Games”.

Alle ore 18 “All’incirco varietà”, spettacolo di comicità, magia, acrobazie, poesie e follia. Inoltre saranno presenti i clown dottori della “Clinica delle meraviglie” e poi truccabimbi, gonfiabili, family fit, baby dance e playground. Ingresso libero per tutti.