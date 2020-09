San Benedetto, dal 22 settembre i corsi con metodo yoga olistico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Negli ultimi 30 anni quasi mille studi hanno dimostrato scientificamente che abbinare le posizioni (asana) alla meditazione e alla respirazione (pranayama) fa ottenere benefici per il corpo e per la mente delle persone. Un altro effetto positivo è che i benefici possono estendersi anche per contrastare ed alleviare gli effetti di varie patologie come l’ipertensione e l’artrite. Occorre però praticare lo yoga con continuità.

Proprio per questo dal 22 settembre, presso la sala maestrale dell’Hotel Quadrifoglio in via Pasubio 50 a Porto d’Ascoli terzo piano, prenderanno il via i corsi con metodo yoga olistico tenuti dall’insegnante Eugenia Brega.

Sono previsti due turni: il martedì ed il venerdì a partire dalle ore 21 fino al 28 maggio 2021.

L’iniziativa viene organizzata grazie alla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche e Cesar Dance Studio.