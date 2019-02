A San Benedetto la “Camminata della festa della donna”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in programma per sabato 9 marzo, a partire dalle ore 9,30 con il via presso l’Ipercoop Porto Grande (ingresso centrale), la “Camminata della festa della donna”. Si tratta di una iniziativa di U.S. Acli Marche, Coop Alleanza 3.0 e Centro commerciale Porto Grande che già in passato ha fatto registrare un successo di partecipanti.

E’ in pratica una camminata gratuita aperta a tutti, per diffondere la cultura della prevenzione alle malattie e la consapevolezza di come sia possibile prevenirle mediante un corretto stile di vita. Dopo la partenza il gruppo dei podisti effettuerà una visita all’interno della Riserva naturale della Sentina ed alle ore 11,30 farà ritorno sul luogo di partenza. Per partecipare basta presentarsi alla partenza un quarto d’ora prima dell’inizio per la registrazione dei dati anagrafici.

Al termine della camminata, nell’area ristoro del centro commerciale, la nutrizionista dott.ssa Sonia Bolognesi darà ai partecipanti preziosi consigli sulla sana alimentazione. A seguire assaggio di prodotti a marchio Coop. Per informazioni sull’iniziativa ci si può rivolgere al numero 3442229927 oppure consultare il sito www.usaclimarche.com.