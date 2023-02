“Le ricerche nella necropoli di Corinaldo”, oggi l’incontro al Teatro Goldoni

Saranno presentai i risultati degli scavi archeologici del 2022 nella necropoli picena e romana in zonaNevola a Corinaldo

CORINALDO – Oggi, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 18.00 è in programma l’incontro “Le ricerche nella necropoli di Corinaldo” dedicato alla presentazione delle acquisizioni dalla campagna archeologica 2022 nella necropoli picena e romana in zonaNevola a Corinaldo. La campagna è parte del Progetto ArcheoNevola, promosso dal Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna, che dal 2017 studia questa porzione del territorio corinaldese attraverso metodologie innovative di esplorazione non invasiva del sottosuolo.

Grazie a questo progetto anche nell’estate 2022 Corinaldo ha ospitato un gruppo di giovani archeologi, che hanno lavorato con grande impegno e tanto entusiasmo per un periodo di quattro settimane.

Fin dall’inizio del progetto l’attività dei ricercatori ha messo in evidenza lo straordinario valore archeologico e storico delle scoperte. Le sepolture di età picena e quelle di età romana hanno permesso di comprendere meglio il valore delle antiche pratiche funerarie e degli aspetti sociali ad esse connessi.

All’incontro saranno presenti la prof.ssa Federica Boschi dell’Università di Bologna, Dipartimento di Storia Cultura Civiltà, responsabile del progetto ArcheoNevola e la dott.ssa Ilaria Venanzoni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche AN e PU, che si occuperanno di illustrare i risultati della campagna di scavo dell’estate scorsa.

Gli onori di casa saranno fatti dal Sindaco di Corinaldo, Gianni Aloisi, e dall’Assessore alla Cultura, Francesco Spallacci.