A Recanati il 24 settembre 2023 “Orto in acquerello”

Piante, artigianato e prodotti del territorio all’Orto sul Colle dell’Infinito, Bene del FAI

RECANATI (MC) – In occasione del Festival del Disegno 2023, l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati apre i suoi cancelli per una giornata all’insegna dell’arte pittorica e della creatività. Domenica 24 settembre, dalle ore 10.00 alle 20.00, il Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ospiterà artisti da tutta Italia che si cimenteranno nella pittura – en plein air e dal vero – dei suggestivi scorci del giardino, mentre i visitatori di passaggio potranno osservarne da vicino l’estro creativo e le tecniche pittoriche.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con InArte, l’ente che cura FabrianoInAcquerello, convegno nato nel 2010 e divenuto oggi un’importante iniziativa internazionale che attrae acquarellisti da tutto il mondo. L’appuntamento all’Orto sarà un’occasione inedita per conoscere e valorizzare la pittura ad acqua su carta, permettendo a tutti di esercitarsi e sperimentare questa tecnica.

Programma della giornata:

* Ore 11 e 16: visita guidata Tra natura e storia a cura dello staff del Bene, alla scoperta di aneddoti storici e curiosità botaniche sull’Orto del Colle dell’Infinito. Un vero e proprio viaggio attraverso la storia dell’Orto e dell’ex Convento di Santo Stefano, dall’arrivo delle monache clarisse nel XVI secolo alla soppressione napoleonica del 1810, fino ai lavori di riqualificazione del 1926 del Colle e al recente progetto di recupero del FAI curato dall’architetto Paolo Pejrone. Attraverso la lettura di alcuni passi dell’antico Memoriale del Sacro Monastero di Santo Stefano in Recanati, scritto da Suor Camilla Lazzarini nel 1609, si ripercorreranno vicende e curiosità sul luogo della poetica leopardiana fino all’attuale riqualificazione come giardino semplice e laboratorio di biodiversità grazie alle piante e alle antiche colture del territorio oggi reintrodotte.

* Ore 14.30: workshop di pittura ad acquerello su carta per adulti e ragazzi, della durata di due ore. Dopo una breve introduzione sulle varie tecniche pittoriche – bagnato su bagnato e bagnato su asciutto – i partecipanti saranno guidati nella ricerca di un particolare, un elemento naturale o uno scorcio del paesaggio da reinterpretare su carta Fabriano. Grazie all’accompagnamento e alle dimostrazioni dei professionisti presenti nell’orto in occasione della giornata, i giovani visitatori impareranno a conoscere le fasi di composizione di un disegno e verranno guidati nella realizzazione di una cartolina da portare a casa come ricordo dell’esperienza (ciascuno dovrà munirsi dei propri colori).

L’evento è organizzato in occasione del Festival del Disegno, con il Patrocinio di Ministero della cultura, Regione Marche e Città di Fabriano, e in collaborazione con InArte.

Si ringrazia per il Patrocinio il Comune di Recanati.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen, per il primo anno sostenitori del progetto; Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa, e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.

Ingressi:

Ingresso + visita guidata: Intero 14 €; Iscritti FAI 6 €; Ridotto (6-18 anni) 10 €; Studenti (19-25 anni); Disabili 6 €; 11 €; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) 36 €; Bambini 0-5 anni gratuito.

Solo ingresso: Intero 8 €; Iscritti FAI gratuito; Ridotto (6-18 anni) 4 €; Studenti (19-25 anni) 5 €; Disabili 6 €; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) 21 €; Bambini 0-5 anni gratuito.

Ingresso + workshop: Intero 18 €; Iscritti FAI 15 €; Disabili 10 €.

Orto sul Colle dell’Infinito

Via Monte Tabor 2, Recanati (MC); tel. 0714604521; faiortoinfinito@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it