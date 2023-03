“Prima Scena”, il Festival si conclude a Potenza Picena

Dal 23 al 26 Marzo una serie di eventi con ospiti di rilievo internazionale: Mayes e Marco Rubeo, Giancarlo Colis, Claudio Orazi, Stefano Artissunch, Anton Giulio Mancino, Giulia Marziali

POTENZA PICENA – “Prima Scena”, il più importante festival della scenografia del 2023, per la direzione artistica del Premio Oscar Dante Ferretti e parte del brand SCENARIA, concept di ambito formativo/spettacolo ideato dall’Associazione di Promozione Sociale Centro Culturale, si chiude a Potenza Picena.

In programma una serie di grandi eventi nell’ultimo weekend di marzo: laboratori a scuola, una conferenza, una mostra e uno spettacolo teatrale, e il saluto del direttore artistico Dante Ferretti.

Dopo le tappe di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno, ora il padrone di casa sarà il Comune di Potenza Picena, che ospiterà gli eventi all’interno di due prestigiose location: il Teatro Mugellini e la Chiesa di Santa Caterina.

C’è grande attesa per la giornata di sabato 25 Marzo, quando in città arriveranno da Hollywood Mayes Rubeo, costumista di film capolavoro come Avatar, Apocalypto e Thor e Marco Rubeo, art director di produzioni come 007 Quantum of Solace e The Hateful Height di Quentin Tarantino, rispettivamente moglie e figlio dello scenografo Bruno Rubeo.

Alle ore 17 il Teatro Bruno Mugellini ospiterà un momento di dialogo fra Mayes Rubeo, Marco Rubeo, Claudio Orazi, Giancarlo Colis e altri prestigiosi ospiti sul tema “Le Marche, terra di scenografi”. Saranno proiettati filmati e immagini, per far comprendere il ruolo trainante della scenografia nello spettacolo e nell’arte contemporanea, partendo dalle radici marchigiane. Presente al tavolo dei relatori anche Stefano Artissunch di Synergie Teatrali, in rappresentanza delle società di produzione teatrali e cinematografiche marchigiane, a testimonianza della vitalità del settore di produzione nelle Marche.

Seguirà, alle ore 18, l’inaugurazione della mostra di bozzetti scenografici di Bruno Rubeo, presso la Chiesa di Santa Caterina, presentata dalla moglie Mayes Rubeo, dal figlio Marco Rubeo e dal professore Anton Giulio Mancino.

Chiuderà domenica 26 Marzo (ore 18) questo importante fine settimana il monologo teatrale di e con Stefano Artissunch “Campo di Marte”, presentato in anteprima assoluta. Per questo spettacolo è possibile acquistare i biglietti presso il circuito ciaotickets.com https://www.ciaotickets.com/biglietti/campo-di-marte-monologo-teatrale-di-e-con-stefano- artissunch o in teatro a partire dalle ore 17.

Il weekend sarà anticipato giovedì 23 e venerdì 24 marzo dalle lezioni-spettacolo riservata alle classi secondarie inferiori del Comune di Potenza Picena, tenute da Giulia Marziali sul testo teatrale di William Shakespeare “Il mercante di Venezia”. Seguirà la proiezione dell’omonimo film del 2004, diretto da Michael Radford (con le scenografie di Bruno Rubeo).

POTENZA PICENA Date: 23/24/25/26 Marzo 2023

Location: Auditorium Istituti Comprensivi, Teatro Mugellini, Chiesa di Santa Caterina.

Protagonisti: Mayes Rubeo, Marco Rubeo, Giancarlo Colis, Claudio Orazi, Stefano Artissunch, Anton Giulio Mancino, Giulia Marziali.

GIOVEDÌ 23 MARZO e VENERDì 24 MARZO

Ore 9:00

Auditorium Scuola, lezione spettacolo di Giulia Marziali riservato alle classi secondarie inferiori sul testo teatrale di William Shakespeare “Il mercante di Venezia”. A seguire proiezione dell’omonimo film del 2004 diretto da Michael Radford e con le scenografie di Bruno Rubeo.

SABATO 25 MARZO

Ore 17:00

Al Teatro Bruno Mugellini Mayes Rubeo, Marco Rubeo, Claudio Orazi, Giancarlo Colis e altri ospiti dialogheranno sul tema “Le Marche, terra di scenografi” mostrando attraverso filmati e immagini il ruolo trainante della scenografia nello spettacolo e nell’arte contemporanea, partendo dalle radici marchigiane.

Ore 18:00

Inaugurazione della mostra di bozzetti scenografici di Bruno Rubeo, presso la Chiesa di Santa Caterina, presentata dal figlio Marco Rubeo e dal prof Anton Giulio Mancino.

DOMENICA 26 MARZO

Ore 18:00

Teatro Mugellini, anteprima assoluta del monologo teatrale di Stefano Artissunch CAMPO DI MARTE

Durante le giornate verranno fatte riprese degli eventi e ulteriori interviste dei protagonisti ambientate in scorci significativi della città. Tale materiale audio e video confluirà nel docufilm di progetto, con la regia di Lorenzo Cicconi Massi. Per l’occasione Enrico Maria Lattanzi, uno dei maggiori platinotipisti italiani, realizzerà un fotoritratto in platinotipia dei protagonisti del festival.