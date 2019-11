Porto Sant’Elpidio, Music Gallery: la finalissima con Mogol

PORTO SANT’ELPIDIO – Domenica 10 novembre si conosceranno i vincitori della 5^ edizione di Music Gallery, il concorso musicale riservato ai nuovi talenti.

Sarà una finale molto sentita dai concorrenti che saliranno sul palco del centro Commerciale IperSimply di Porto Sant’Elpidio.

16 promesse della musica che hanno superato brillantemente le selezioni di accesso al concorso (quasi 200 iscritti, un record per un contest musicale regionale) e successivamente le fasi eliminatorie intercettando le preferenze dei competenti presidenti di giuria Red Ronnie, Vince Tempera, Platinette e Beppe Vessicchio

Domenica 10 novembre a partire dalle ore 17.00 si aprirà ufficialmente la finalissima che vedrà la presenza, in qualità di presidente, del grande Mogol che per il terzo anno consecutivo ha accettato di partecipare al concorso sostenendo l’iniziativa che, a suo parere, rappresenta una formula davvero interessante per offrire ai musicisti una importante possibilità per potersi esibire.

Sarà proprio il maestro a premiare le idee e sostenere quel giovane autore o interprete che dimostrerà di possedere i giusti requisiti per assicurarsi l’ambitissima borsa di studio al CET, l’importantissima scuola di musica da lui presieduta.

Tanti i premi in palio: borse di studio per i giovanissimi “young” (di cui una offerta da Infissi Design), registrazione professionale della propria demo musicale per i primi classificati categorie “editi” ed “inediti”, infine Victoria Company vuole omaggiare i vincitori della categoria “young” con buoni sconto per il Country Camp e per i primi classificati categorie “editi” ed “inediti” un Soggiorno-Studio di una settimana.

“Il CET è stata un’esperienza fantastica! – ha dichiarato OUMY N’DIAJE vincitrice nella categoria Inediti e della Borsa di Studio al CET della 4^ edizione – Mi ha data una grandissima voglia di imparare. Mi ritengo molto fortunata per aver vinto questa borsa di studio. Ogni persona è stata fonte di ispirazione e gli insegnamenti sono stati strepitosi. Ogni giorno provavo una grande emozione… è una scuola dove si cresce artisticamente ma prima di tutto come persona”.

Music Gallery è patrocinato dal Consiglio Regionale delle Marche.

Partners dell’iniziativa DentalCoop, Infissi Design, Rossini Pianoforti, Victoria International House, Mugellini Festival e Associazione Supporto Giovani.

A raccontare la quinta edizione di Music Gallery Radio Linea Numero Uno.