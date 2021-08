Porto Recanati, Giulia Michelini e Paola Michelini in “Alza la voce”

Il 10 settembre 2021 all’Arena Beniamino Gigli lo spettacolo prodotto dallo Stabile d’Abruzzo

PORTO RECANATI (MC) – Venerdì,10 settembre 2021, alle ore 21.30, all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati, Giulia e Paola Michelini porteranno in scena “Alza la voce”, spettacolo prodotto dallo Stabile d’Abruzzo che con il linguaggio della Stand-Up Comedy, racconta un confronto ironico e surreale, che procede per analogie e sfumature emotive. La data è inserita nel cartellone di Porto Recanati Festival realizzato da Comune e AMAT, in collaborazione con Isolani Spettacoli, con il contributo di Regione Marche e MiC.

Alza la voce prende spunto da un fatto reale- l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina- ed utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi legati al femminile oggi, attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza.

Servendosi anche del linguaggio proprio della Stand Up Comedy, Alza la voce racconta un confronto ironico e surreale, che procede per analogie, per sfumature emotive, visive, sonore.

Pizza e Stella sono due lati contraddittori della stessa donna, sono una l’opposto dell’altra: Stella fa le pulizie all’interno del centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa, ed è determinata a liberarla, come se liberandola potesse spazzare via in un colpo solo tutte le ingiustizie che vede nel mondo e che lei stessa subisce; Pizza è disillusa, amara, leggera, troppo stanca per combattere, troppo feroce per essere davvero addomesticabile.

Alza la voce è un tentativo di parlare del femminile e della sua natura, che sfugge a qualsiasi definizione. D’altronde definire l’Altro secondo le proprie categorie di giudizio non significa, di fatto, vincolarlo a uno stereotipo.