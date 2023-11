Pesaro, Stagione concertistica: il 22 novembre Metamorphosi Ensemble

Nell’ambito della 64esima Stagione concertistica pesarese (10 ottobre – 19 dicembre 2023), Metamorphosi Ensemble presenterà l’originale progetto “Romeo, Giulietta e… Petruška”; Musiche di S. Prokof’ev, I. Stravinskij

PESARO – Proseguono gli appuntamenti previsti dal cartellone della 64esima Stagione concertistica pesarese al Teatro Rossini, realizzata da Ente Concerti e Comune di Pesaro con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche, Assessorato alla Bellezza/Comune di Pesaro e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Cinque gli appuntamenti in calendario da ottobre a dicembre 2023 con programmi che spazieranno da Bach a Schönberg e grandi protagonisti della musica internazionale: celebri solisti, raffinati ensemble da camera e due orchestre sinfoniche.

Mercoledì 22 novembre 2023, alle ore 21.00, al Teatro Rossini a Pesaro si esibirà Metamorphosi Ensemble in “Romeo, Giulietta e… Petruška”. L’amicizia e la stima che uniscono gli artisti del Metamorphosi Ensemble hanno favorito la realizzazione di questo progetto originale. Mauro Loguercio violino,Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte, Andrea Oliva flauto, Alessandro Carbonare clarinetto e Fabrice Pierre arpa hanno voluto portare in scena la trascrizione di Petrushka di Stravinskij ricca di colori timbrici evocativi, realizzata dal violinista israeliano Yuval Shapiro. A Fabrice Pierre si deve la meravigliosa versione di Romeo e Giulietta di Prokof’ev che viene presentata proprio in questo ciclo. Il risultato di questo lavoro è un programma emozionante che prevede l’esecuzione di due suite tratte dai balletti più belli e famosi del Novecento.

Programma

Sergej Prokof’ev (1891-1953)

Romeo e Giulietta (1935, trascr. di Fabrice Pierre 2022)

Introduction

Tableau

Morning Dance

Juliet as a young Girl

Minuet – Arrival of the Guests

Masks

Montages and Capulets

Madrigal

Gavotte – Departure of the Guests

Dance of the Five Couples

Pater Lorenzo

Tybalt meets Mercutio

The Death of Mercutio

The Death of Tybalt

Romeo and Juliet before Parting

Romeo bids Juliet Farewell

Juliet

Aubade

Lily Dance of the Maidens

Romeo at Juliet’s Grave

The Death of Juliet

Igor Stravinkij (1882-1971)

Petrushka (1911, trascrizione di Yuval Shapiro, 2020)

I The Fair

II Scene and Danse Russe

III Petrushka’s Room

IV The Fair