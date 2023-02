Pesaro, “Buon (Non) Compleanno di Rossini”: gli eventi del 24 febbraio

Domani doppio appuntamento: alle 15.30 nella casa natale del compositore un laboratorio per bambini, alle 17 una visita guidata al museo di Palazzo Montani Antaldi per scoprire il legame profondo che lega Rossini alla sua città

PESARO – Prosegue il ricco cartellone delle Settimane Rossiniane per celebrare il Buon (Non) Compleanno di Rossini. Venerdì 24 febbraio la proposta è doppia e pensa anche ai bambini.

Alle 15.30 appuntamento per i più piccoli a Casa Rossini con ‘Rossini e le emozioni smascherate’. Ispirato al libro I colori delle emozioni (Anna Llenas, Gribaudo), il laboratorio propone un viaggio nelle mille sfaccettature della personalità di Rossini, per riflettere sui momenti più significativi della sua vita. In clima di Carnevale, al termine si costruiranno maschere dal volto rossiniano. Durata 1h 30’, costo € 4,00, per partecipare occorre prenotare (0721 387541).

Alle 17 visita guidata al Museo Nazionale Rossini a cura di Sistema Museo dal titolo ‘Rossini e Pesaro: fra le righe e gli spazi di un rapporto fatto di squilli sonori e silenzi in un crescendo di emozioni’. Il percorso accompagna i visitatori alla scoperta del profondo rapporto che lega Rossini alla sua città natale. La visita ripercorre i primi anni di vita del genio e gli esordi in campo operistico, fino alla fama che lo porterà in tutta Europa. Fra sostenitori, detrattori, serate a teatro, lunghi periodi di assenza e ritorni improvvisi, Rossini ha lasciato a Pesaro un patrimonio importantissimo ed è a sua volta patrimonio di Pesaro, con la sua musica immortale. La visita dura 45 minuti ed è compresa nel biglietto di ingresso (€ 8 intero, € 6 ridotto, gratuito fino a 18 anni, per gli studenti del Conservatorio Rossini e per i possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro). Prenotazione consigliata: 0721 1922156, info@museonazionalerossini.it; www.museonazionalerossini.it

