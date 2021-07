Pesaro, “Poesie al Tramonto” con Umberto Piersanti

Venerdì 30 luglio 2021, all’Oasi Oikos, letture di poesia in occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia.Evento gratuito

PESARO (PU) – Una serata di poesia immersi nella natura a picco sul mare. Venerdì 30 luglio 2021, alle ore 20.30 l’Oasi Oikos – Organizzazione per l’Ambiente, la Sostenibilità e l’Innovazione anima l’estate in occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia. L’evento, organizzato in collaborazione con Legambiente Circolo di Pesaro, si intitola “Poesie al Tramonto” e vede protagonista il poeta Umberto Piersanti che leggerà brani tratti dalla sua ultima raccolta “Campi di ostinato Amore”.

La serata è a ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria per disposizioni anti Covid su

sito www.oasioikos.com. Consigliati tappetini o coperte per sedersi sul prato.

“L’Oasi Oikos torna ad aprire le sue porte una giornata speciale, creata per promuovere unione e solidarietà attraverso le letture di versi di un grande poeta contemporaneo – spiega il presidente dell’organizzazione, Claudio Balestri – ma soprattutto per diffondere l’amore per la natura con versi che ispirano pace e volontà di creare un mondo migliore prevenendo la distruzione del nostro pianeta. L’Oasi Oikos, infatti, è nata proprio per questo proposito, offrire ai cittadini uno spazio di rara bellezza, capace di unire e di far riflettere ognuno di noi sull’importanza di proteggere il pianeta”.

“Questo è il primo evento culturale che il circolo Legambiente di Pesaro e OASI- OIKOS, hanno organizzato – afferma l’Avv. Rosalia Cipolletta, Pres. Legambiente Pesaro – continueremo a organizzare anche in futuro eventi congiunti, coinvolgendo scrittori, poeti e artisti che amano e si ispirano alla natura promuovendo la difesa dell’ambiente e della nostra casa comune”.

Umberto Piersanti, urbinate, è considerato il più grande poeta contemporaneo di natura, è nato a Urbino nel 1941 e nella sua città ha insegnato Sociologia della letteratura. Ha pubblicato numerose raccolte poetiche, tra cui La breve stagione (1967), I luoghi persi (1994), L’albero delle nebbie (2008), ed è anche autore di romanzi e opere di critica. Ha realizzato un lungometraggio, L’età breve (1969- 70), tre film-poemi e quattro “rappresentazioni visive” su altrettanti poeti per la televisione. Le sue poesie sono apparse sulle principali riviste italiane e straniere. Tra i numerosi premi vinti, ricordiamo il San Pellegrino, il Frascati, il Mario Luzi, il Ceppo Pistoia, il Tirinnanzi, il Camaiore e il Penne. Con i versi di Campi di ostinato Amore a marzo 2021 ha vinto la prima edizione del Premio Saba e il Premio speciale Camaiore 2021 che gli verrà consegnato a settembre. È presidente del Centro mondiale della poesia e della cultura “Giacomo Leopardi” di Recanati.

Indirizzo Oasi Oikos:

Parco San Bartolo – Casteldimezzo (PU)

Strada Panoramica Adriatica

OIKOS-La Pittura Ecologica nasce nel 1984 con la mission di creare prodotti per il benessere di uomo e ambiente. L’azienda oggi vanta un fatturato di 26 milioni di euro con una quota di export pari al 25%. Il suo Presidente e Fondatore Claudio Balestri è stato il primo imprenditore italiano a rinunciare alla chimica nociva nel settore delle pitture e delle vernici per interni ed esterni, scegliendo esclusivamente materiali naturali e un ciclo produttivo ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente.

OASI OIKOS paradiso della biodiversità mediterranea è l’Organizzazione per l’Ambiente, la Sostenibilità, l’Innovazione ma anche un luogo fisico d’inestimabile valore naturalistico nel contesto del Parco Naturale San Bartolo tra Marche e Romagna, su un promontorio a picco sul mare della Riviera Adriatica. Il coronamento di un sogno di Claudio Balestri, imprenditore/mecenate, che da sempre ha voluto che la sua realtà imprenditoriale e la sua vita fossero improntate sui valori di rispetto per la Natura. Nasce per coinvolgere e ispirare chi voglia contribuire a diffondere la cultura della salvaguardia dell’ambiente ma anche dalla consapevolezza che il comparto industriale possa e debba fare la propria parte per la creazione di un mondo più sostenibile ed ecologico. OASI OIKOS ha obiettivi ben precisi: promuovere e divulgare sensibilità e rispetto per l’ambiente; agire concretamente per migliorare la situazione attuale; stimolare l’acquisto di prodotti ecologici e l’uso di energie rinnovabili.