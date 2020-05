Pesaro, consegnate oltre 11mila mascherine ai centri sociali

Della Dora, Mengucci e Pozzi: “Vogliamo proteggere una parte della popolazione più a rischio”

PESARO – Il Comune di Pesaro ha donato 11.540 mascherine agli 11 centri sociali della città. I dispositivi di protezione verranno consegnati a tutti gli anziani tesserati, una delle fasce più colpite da questa emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

“Vogliamo proteggere il più possibile una parte della popolazione potenzialmente più a rischio – spiega l’assessore alla Coesione Mila Della Dora -. In queste settimane abbiamo distribuito circa 190mila mascherine in tutto il territorio comunale, più altri 8mila dispositivi di protezione per bambini. Questo, grazie all’aiuto di oltre 600 volontari di quartiere, che hanno fornito un servizio veloce e efficiente che ci vede tra i primi comuni d’Italia. Loro, insieme alla Protezione Civile, sono il braccio dell’Amministrazione, una rete capillare sulla quale vogliamo puntare sempre di più.

Siamo state una tra le province più colpite dal virus, vogliamo ripartire senza dimenticarci gli accorgimenti da rispettare: uso della mascherina, distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani. Gesti quotidiane che ci possono salvare”.

“In queste settimane molti centri hanno organizzato raccolte fondi a sostegno di Marche Nord, dando il loro contributo in maniera significativa a questa grande emergenza sanitaria: da marzo i centri sono chiusi, ma i tesserati continuano a far sentire la vostra vicinanza alla città – afferma l’assessore alla Solidarietà Sara Mengucci -. Oltre alle mascherine l’Amministrazione ha distribuito i buoni spesa a circa 2500 famiglie bisognose, anche in questo caso è stato fatto un lavoro veloce insieme ai volontari. Purtroppo la questione dell’emergenza economica e sociale è molto delicata, in queste settimane tanti lavoratori, ma anche diversi anziani, si sono rivolti al Comune e noi abbiamo cercato di rispondere mettendo in campo diversi servizi di sostegno”.

“Quelle delle mascherine e buoni spesa sono state operazioni che pochi comuni in Italia hanno saputo affrontare in maniera così efficiente e veloce – conclude l’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi –. Imprese e famiglie stanno vivendo momenti di difficoltà, ma la risposta dell’Amministrazione è stata quella di sostenere le persone più deboli: purtroppo parliamo anche di nuove povertà, nuclei familiari che fino a poco prima di questa crisi familiare riuscivano ad autosostenersi, mentre ora si sono trovati nell’impossibilità di pagare affitto o spesa”.

Come e dove ritirare le mascherine?

La mascherina potrà essere ritirata direttamente al centro sociale di appartenenza, secondo orari e modalità indicate in appositi cartelli all’esterno di ogni centro. Ad ogni tesserato verranno consegnate due mascherine. Per informazioni, rivolgersi all’ Ufficio Informa e Servizi 3336180142 o ai presidenti dei centri di appartenenza.