Pesaro, “Hangartfest” 2020: dal 1° settembre al 4 ottobre

Confermata la XVII edizione del festival di danza contemporanea che si svolgerà alla Chiesa della Maddalena

PESARO – Dopo un periodo di incertezze causate dall’emergenza covid-19 si è deciso che la XVII edizione di Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, si svolgerà regolarmente dal 1° settembre al 4 ottobre 2020.

Cinque settimane all’insegna della danza di qualità che ritorna puntuale come ogni anno alla Chiesa della Maddalena, spazio teatrale dove la danza contemporanea trova la sua naturale collocazione e dimensione. Oltre ad ospitare gli spettacoli la Maddalena è sempre più luogo di ispirazione creativa che accoglie in residenza artisti sostenuti da Hangartfest. È il caso della giovane coreografa marchigiana Ottavia Catenacci, attiva da alcuni anni a Copenaghen, che sarà in residenza fino al 20 luglio per poi debuttare a settembre. La coreografa è sostenuta da Hangartfest nell’ambito del progetto Futura Scena selezionato dal CMS Consorzio Marche Spettacolo per il bando REFRESH!

Giovani creativi della scena indipendente animeranno il Festival affiancandosi a corografi affermati provenienti dal panorama internazionale tra i quali Ted Stoffer, Michal Mualem, Giannalberto De Filippis, Andrea Costanzo Martini, Natalia Iwaniec, Talia Paz, Alice Carrino, Elisa Spina, Jorge Jakas, Jessica D’Angelo, Melissa Ugolini, Luca Campanella, Anna Savanelli, Danae & Dionysios, Jeremy Galdeano, Vera Kvarcakova e Marta Bevilacqua, coreografa residente per il triennio 2018-2020, che con il suo nuovo lavoro chiuderà la XVII Edizione di Hangartfest.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle procedure sanitarie e di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori, degli artisti e degli spettatori.

Le novità di questa edizione con il programma completo, le informazioni per acquistare i biglietti e le norme per accedere agli spettacoli, saranno rese note in occasione della conferenza stampa che si terrà alla presenza delle Autorità il prossimo 23 luglio alle ore 11.00 nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, oltre che sul sito www.hangartfest.it