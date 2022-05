Pesaro, “Decanto”: recital musicale con il Quartetto Oasi di Parole e Musica

Sabato 28 maggio appuntamento all’Azienda agricola Aniballi

PESARO – Una serata in cui soddisfare tutti i cinque sensi per il secondo appuntamento con “DECANTO – Degustazioni e Concerti nelle cantine del territorio”.

Il Festival, che unisce le eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche marchigiane alla musica dei Solisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, fa tappa sabato 28 maggio, a partire dalle 19.00, all’Azienda agricola Aniballi, in Strada Cerreto, 16, località Novilara, a Pesaro.

La vista sarà appagata da uno splendido scenario naturale e paesaggistico, gusto e olfatto saranno solleticati dal pesce fresco dell’Adriatico, cucinato al momento dai pescatori del porto di Fano, accompagnato dagli ottimi vini dell’azienda Aniballi, il tatto sarà alimentato dal contatto con la Terra e i suoi frutti, ed infine l’udito sarà soddisfatto dall’emozionante Recital musicale “Echi antichi nella voce di Madre Terra”.

A mettere in scena lo spettacolo il Quartetto OASI di Parole e Musica formato da Roberta Arduini, autrice e voce recitante; Paride Battistoni, violino; Jacopo Mariotti, violoncello; Luca Forlani, pianoforte: un connubio di parole e musica di alto livello (importanti colonne sonore di autori come Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Barry e altri, famosi brani classici e moderni), condurranno il pubblico in un coinvolgente viaggio sensoriale di rinascita.

Il costo del biglietto che comprende la degustazione e il concerto è di 25 € (ridotto under 12, 15 €). I posti sono limitati. Per info e prenotazioni 334 9019038 (anche whatsapp).

“DECANTO – Degustazioni e Concerti nelle cantine del territorio” è il nuovo festival organizzato dall’OSR che fino al 29 luglio accompagnerà il pubblico in 17 appuntamenti con i Solisti dell’Orchestra Rossini e con ospiti d’eccezione, un vero e proprio tour all’insegna dell’eccellenza marchigiana per andare alla scoperta delle produzioni vitivinicole di qualità e dei territori in cui nascono.

Il festival vanta il sostegno della Regione Marche, Assessorato alla Cultura, Ministero della Cultura, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro, Comune di Fano, Assessorato al Turismo, Comune di Terre Roveresche, Apa Hotels Pesaro, Oasi Oikos e Orchestra Sinfonica G. Rossini. Ed è realizzato in collaborazione con Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e La Staffetta del Bianchello.

28 maggio 2022, sabato

Azienda Agricola Aniballi – Strada Cerreto, 16 – Loc. Novilara – Pesaro

Quartetto Oasi di Parole e musica

Echi Antichi nella voce di Madre Terra

Roberta Arduini, autrice e voce recitante

Paride Battistoni, violino

Jacopo Mariotti, violoncello

Luca Forlani, pianoforte