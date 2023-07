Pesaro, per i Concerti Xanitalia Kelly Joyce con l’Orchestra Rossini

Lunedì 10 luglio sul palco di Piazza del Popolo Kelly Joyce proporrà una selezione di suoi successi e un omaggio all’elegante swing francese

PESARO – Lunedì 10 luglio 2023 secondo grande appuntamento con I Concerti Xanitalia, manifestazione che segna da anni i primi lunedì del mese di luglio a Pesaro. Organizzata dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini, la stagione – ideata da Franco Signoretti patron di Xanitalia – gode del sostegno dell’azienda pesarese e del Comune di Pesaro, il cui Assessore alla Bellezza, Daniele Vimini, segue con inossidabile passione la programmazione della Rossini. Tra gli altri partner istituzionali si annoverano la Regione Marche, Assessorato alla Cultura, il Ministero della Cultura e Amat. I Concerti Xanitalia sono realizzati in collaborazione con gli Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Anche il secondo concerto si terrà ad ingresso libero nella pesarese Piazza del Popolo, per assecondare il desiderio degli organizzatori di offrire a tutti senza alcuna distinzione la possibilità di assistere agli spettacoli. Se durante la stagione invernale sono i teatri ad accogliere gli appassionati di musica, nella stagione estiva, complice il clima della costa marchigiana, è la piazza ad accogliere appassionati, passanti, semplici curiosi.

Dopo il fortunatissimo debutto della stagione con “Haila Mompié – Sinfonia cubana!”, serata in cui la musica caraibica interpretata dalla Sinfonica Rossini ha trovato una nuova definizione regalando emozioni in quantità al numeroso pubblico accorso, si passerà ad una proposta musicale con ambientazione francese.

Sul palco salirà infatti la star parigina Kelly Joyce, il cui brano “Vivre la vie” ha ottenuto in breve tempo un disco d’oro e un disco di platino, rimanendo in vetta alle classifiche mondiali per settimane. Kelly Joyce proporrà una selezione di successi tratti dagli album “Kelly Joyce”, “Chocolat” e “Hallô” e un omaggio all’elegante swing francese: un viaggio a Parigi in cui non mancheranno le sonorità della Rossini in organico sinfonico e la sapiente bacchetta del direttore e arrangiatore Daniele Rossi, che torna sul palco di Piazza del Popolo dopo il successo del 2022 tra i murales musicati della Street Art.

Saliranno sul palco anche i due cantanti del territorio Mario Aiudi e Claudio Morosi, reduci dai successi ottenuti con la partecipazione a The voice senior; questa gradita aggiunta è stata proprio voluta da Franco Signoretti per dare un ulteriore segnale di sostegno al territorio e ai suoi artisti.

Pescando nel programma ecco allora oltre a Vivre la vie, C’est si bon, Chocolat, anche A change is gonna come, My favourite things e ancora My way, Senza una donna e Nel blu dipinto di blu; questi alcuni dei brani di un programma che si annuncia all’insegna del ritmo e dell’eleganza..

BIGLIETTERIA

Ingresso libero