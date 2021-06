Pesaro, “Ci sto? Affare fatica”: dal 21 giugno l’iniziativa di cittadinanza attiva

I partecipanti, giovani dai 16 ai 21 anni, si occuperanno della cura e valorizzazione di beni e spazi della città; ogni settimana saranno premiati con Buoni fatica da 50€. Aperte le iscrizioni su Cistoaffarefatica.it

PESARO – Il Comune di Pesaro per il secondo anno partecipa all’iniziativa estiva di cittadinanza attiva: “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune” rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni.I giovani saranno raggruppati in squadre.A ciascun gruppo saranno affidati incarichi di cura e valorizzazione di beni e spazi pubblici della città. Premio settimanale saranno “Buoni fatica” da 50 euro.

«Sarà un modo, per i partecipanti, di conoscere meglio la città – precisa l’assessore alla Coesione e al Benessere Mila Della Dora -, viversela in un modo nuovo e, di conseguenza, sentirsi “veri abitanti”. È così che si creano i cittadini del domani, quelli pronti a diventare attori del cambiamento per rendere lo spazio in cui vivono sempre più bello».

L’incentivo immediato che riceveranno i giovani saranno i “Buoni fatica” del valore di 50 euro, per ciascuna settimana, «spendibili in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici e di lettura, sport e tempo libero, materiale informatico, negli esercizi commerciali della città convenzionati col progetto».

Per partecipare alle iniziative, che si svolgeranno nei quartieri 12, 4, 8, 9, 5, i giovani residenti nel territorio comunale possono iscriversi sul portale www.cistoaffarefatica.it. Una volta accettata la candidatura, a partire dal 21 giugno per 5 settimane, saranno suddivisi in team. A ciascun gruppo sarà assegnato un giovane tutor e un handyman, un volontario adulto con competenze artigianali. Ognuno sarà impegnato a moduli settimanali (una o più settimane a scelta) dal lunedì al venerdì con orario 8:30/12:30, e affronterà le mansioni assegnate, che si svolgeranno prevalentemente all’aria aperta e nel rispetto delle misure per la sicurezza sanitaria anti Covid.

Il percorso racchiude in sé più temi: lo scambio intergenerazionale; il valore della fatica profusa e il suo riconoscimento; un investimento educativo sul tempo estivo; la dimensione del gruppo, con attività importanti, che mettono al centro le relazioni tra pari, affiancati da adulti; la cura e la tutela dei beni comuni, educando le giovani generazioni a un processo virtuoso di custodia del proprio territorio, fornendo loro l’occasione di sentirsene responsabili.

Lo scopo è «riempire di significato l’estate dei ragazzi», esperienza che sarà raccontata attraverso la pagina Facebook e il profilo Instagram Cistoaffarefatica.

L’iniziativa “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune” è finanziata da Regione Marche e Comune di Pesaro e coordinata dal CSV Marche.