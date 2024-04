Pesaro 2024, dal 22 al 28 aprile Fratte Rosa ‘Capitale al quadrato’

PESARO – Dal 22 al 28 aprile è il Comune di Fratte Rosa il nuovo protagonista di ‘50×50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo il 2024; special partner ‘50×50 Capitali al quadrato’ Banca di Pesaro – Credito Cooperativo.

Il titolo del programma – La terra elogio della cultura – sottolinea il legame intimo che Fratte Rosa ha con la natura. Come la bellezza del paesaggio rurale incontaminato e pieno di colori dove sono visibili l’incessante lavoro e la cura dei contadini. Forte il legame con la terra, che si tratti dell’argilla usata per forgiare le famose terrecotte d’uso o del ‘lubaco’ dove cresce la favetta – unico presidio Slow Food della provincia di Pesaro e Urbino – e dove crescono vitigni che danno vini rossi impareggiabili come il Rosso Pergola. Fratte Rosa è l’unico comune della Provincia dove si possono coltivare tutte e tre le DOC ma è anche il paese della biodiversità, dove la natura diventa tradizione enogastronomica, artigianato artistico e luogo di passeggiate. Un ricco patrimonio che nel tempo ha attratto numerosi artisti: da Giuseppe Bartolucci a Loreno Sguanci, da Franco Bucci a Paolo Volponi, da Franco Martelli a Mauro Tamburini fino a Matthew Spender, Alberto Mingotti e al maestro Siegmund Weinmaster. La settimana sarà l’occasione per far dialogare presente e passato attraverso l’arte. Si apriranno le botteghe e si proporranno attività esperienziali (dalla lavorazione delle terrecotte al laboratorio di Tacconi), passeggiate nei vigneti e nei campi di fave, esperienze enogastronomiche uniche con la cottura dei legumi nelle pigne perché Fratte Rosa è conosciuta da sempre come il paese dei pignattari. Da segnalare la collaborazione con Casa Bucci Pesaro, luogo oggi rigenerato, che fu sede della fabbrica di Franco Bucci, il grande ceramista pesarese che ha dedicato ricerca e studi sulla ceramica d’uso frattese e ha fondato il Museo della Ceramica d’Uso nell’ex convento di Santa Vittoria: qui si realizzeranno alcuni degli eventi della settimana. Sabato 27 inoltre passerà per Fratte Rosa il festival ‘Alte Marche’ che ha organizzato Alte Marche Capitali viaggio musicale e gustoso cui parteciperanno 30 visitatori dalla Lombardia.

‘Davvero si può dire Fratte Rosa un paese dolce e rotondo, leggero e maneggiabile come un vaso, uno dei tanti cocci perfetti delle sue botteghe e fornaci… chi vi arriva per la prima volta – forestiero e ignaro – intuisce immediatamente e scopre con piacevole rilassatezza la verità della bellezza locale e paesana, della perfetta intesa tra l’esistenza del paese, con le sue forme e mura, e le linee continue dei campi nella discesa verso l’azzurro della marina’. (Paolo Volponi)

LUNEDI’ 22 APRILE

< Ore 10:00 Piazza Garibaldi Inaugurazione mostra personale di Maria Antonietti. Ingresso libero.

< Ore 11:00 Centro storico. Spettacolo per i ragazzi della scuola primaria a cura di Brunetti Filippo. Ingresso libero

< Ore 18.00 Sala Consiglio Comunale “Vittoria” “La Memoria dell’Avanguardia. I 100 anni di Giuseppe Bartolucci”. Incontro con Carlo Infante e Gaia Bartolucci promotori della “Stanza di Beppe”. A seguire talk-evento su “Performing Media – un futuro remoto”. Tra Memoria dell’Avanguardia e Transizione Digitale, libro/ibrido edito da Editoria & Spettacolo, a cura di Gaia Riposati e Massimo Di Leo. Segue walkabout-conversazione radionomade con podcast ispirati a Bartolucci (testimonianze di Toni Servillo, Alessandra Vanzi, Romeo Castellucci, Mario Martone e altri ancora). Ingresso libero.

MARTEDì 23 APRILE

< Ore 10.30 Scuola primaria “Isabella Petrucci” metodo Montessori e centro storico. Walkabout con Luca Sguanci e Carlo Infante su “Bartolucci e lo sguardo infantile” esplorazione ludico partecipativa con i bambini delle Scuola Primaria (ascoltando via radio le voci di Marco Baliani e Valentina Valentini). Presentazione progetto DI SEGNO IN SEGNO: un viaggio alla scoperta degli indizi e del significato misterioso dei simboli. Pensato come laboratorio didattico per le classi della primaria Montessori e come un’esperienza a cielo aperto per gli ospiti di Fratte Rosa, riscoprendo, nel fare per sé e per la città, il valore dell’arte urbana, la necessità del cambiamento, l’impellenza della ricerca di un significato. Ci si addentrerà in un percorso espositivo che porta ai “Testimoni” e a “Il Segno del Fuoco” di Loreno Sguanci, agli spazi sotterranei nel palazzo comunale con opere di Franco Bucci e opere della tradizione ceramica di Fratte Rosa, ma anche nella memoria del paese di ieri nel paese di oggi con la mostra fotografica ”Muro a Muro” di Mauro Tamburini. Progetto di Luca Sguanci con la collaborazione di Giovanna Baldelli e Giacomo Bonifazi. Ingresso libero.

< Ore 18.30 Casa Bucci Pesaro inaugurazione della mostra ‘Le Ceramiche di Fratte Rosa dall’Archivio Franco Bucci’. A seguire: show cooking! Degustazioni con i prodotti tipici e i cocci a cura del Ristorante La Graticola e Pasta Gaudenzi

< Ore 21.00 Torre San Marco Spettacolo teatrale “Il treno – quando i comunisti mangiavano i bambini” di e con Brunetti Fabio. Ingresso libero

MERCOLEDI’ 24 APRILE

< Ore 20.00 Osteria Mamà “Cosa c’è Dop” Aperitivo con cinque DOP della provincia di Pesaro-Urbino. Prenotazioni 346 5761191

< Ore 21.00 Torre San Marco Serata danzante con “Yuri Morolli” liscio e balli di gruppo. Ingresso Libero.

GIOVEDÌ 25 APRILE

< Ore 9.30 Escursione “La via della terra” Organizzata da le Frattesi, Terracruda e I Lubachi con guida GAE Massimiliano Fraternale Fanelli. Info e prenotazioni: 328 6506626

< Ore 13.00 Piazza G. Matteotti Aperitivo “La Biodiversità dal coccio al bicchiere” prenotazioni 351 7579009

< Ore 16.30 Torre San Marco Festa San Marco Evangelista Santa Messa presieduta dal S.E. il Vescovo, processione con la partecipazione di Confraternite accompagnata dalla banda musicale, deposizione al monumento ai Caduti e festa in Piazza. Ingresso Libero.

VENERDÌ 26 APRILE

< Ore 10.30 “Ristorante La Graticola” Laboratorio di Tacconi. Prenotazioni: +39 3494948714

< Ore 18.00 Osteria Cianni “Cosa c’è Dop” Aperitivo con cinque DOP della provincia di Pesaro-Urbino. Prenotazioni: +39 3396296144

< Ore 20.00 Ristorante “Osteria Mamà” Cena dei presìdi Slow Food in collaborazione con “Comunità per la valorizzazione della ceramica d’uso di Fratte Rosa”. Prenotazioni: +39 3465761191

< Ore 21.00 Chiesa di Santa Maria in Castagneto Concerto al pianoforte di Guerra Daniele. Ingresso Libero

SABATO 27 APRILE

< Ore 11.00 Sala Consiglio Comunale “Vittoria” Fratte Rosa sul filo delle colline lungo la valle del Cesano – con Nando Cecini storico – letture e racconti. Ingresso Libero.

< Ore 15.00 Sala Consiglio Comunale “Vittoria” Firma collaborazione con Comunità per la valorizzazione della ceramica di Grottaglie. Ingresso Libero.

< Ore 15.30 Partenza da Pesaro (parcheggio San Decenzio) del pullman che porta in “gita” a Fratte Rosa i viaggiatori di Alte Marche Capitali (viaggio musicale e gustoso) che parteciperanno agli eventi in programma. Rientro a Pesaro previsto per le 23 circa. Info e prenotazioni: info@casabucci.it

< Ore 18.00 Centro storico. Concerto itinerante con la Rusty Brass Band nell’ambito del festival ‘Alte Marche’. Ingresso Libero.

< Ore 20.00 Ristorante “La Graticola” Cena dei presìdi slow food in collaborazione con “Comunità per la valorizzazione della ceramica d’uso di Fratte Rosa”. Prenotazioni: +39 3494948714

< Ore 22.00 Torre San Marco. Daniel Magini Cantautorato Italiano. Ingresso Libero.

DOMENICA 28 APRILE

< Ore 09.30 Escursione e visita botteghe artigiane a cura Arca di Noè. Prenotazioni: +39 333.1823124

< Ore 13.00 Ristorante “Locanda della Ravignana” pranzo dei presìdi Slow Food in collaborazione con “Comunità per la valorizzazione della ceramica d’uso di Fratte Rosa”. Prenotazioni 0721 77552

< Ore 15.00 Escursione “La via della terra” organizzata da le Frattesi, Terracruda e I Lubachi con guida GAE Massimiliano Fraternale Fanelli. Info e prenotazioni: +39 3286506626

< Ore 17.00 Piazza G. Matteotti. Aperitivo “La Biodiversità dal coccio al bicchiere“ Prenotazioni: +39 3517579009

Ore 18.30 Piazza Garibaldi. Concerto straordinario del Santa Vittoria Festival di Siegmund Weinmeister Ingresso Libero. In caso di mal tempo il concerto si terra alla Chiesa di Santa Maria in Castagneto.

MOSTRE E LABORATORI

< LABORATORI DI TERRACOTTA: Centro storico. Laboratori di terracotta presso le botteghe del paese. Prenotazioni: 339.8289410.

< MOSTRA FOTOGRAFICA: “Muro a Muro” Il volto di un paese 44 anni dopo in un racconto di 30 foto. Di Mauro Tamburini allestita per le vie del paese. Aperta tutti i giorni.

< MOSTRA ESPOSITIVA sotterranei palazzo comunale Tradizione della ceramica Frattese e opere di Franco Bucci. Aperta tutti i giorni.

< MOSTRA FOTOGRAFICA Punto informativo turistico “Noi” di Mirko Carbonari fotografo frattese. Aperta tutti i giorni 16.00-19.00.

< MOSTRA FOTOGRAFICA Piazza Garibaldi: “Tra le Nuvole” di Katie McKnoulty fotografa e scrittrice australiana che vive a Fratte Rosa. Aperta tutti i giorni 16.00-19.00.

< Mostra presso il teatrino parrocchiale su Gello Giorgi “Il matto delle pietre”. Aperta tutti i giorni.

< LIVE PERFORMANCE “ARBOR, sculture naturali in terra e paglia” di megx. Creazione dal vivo di una scultura site-specific biodegradabile, realizzata in argilla, paglia e colori naturali che verrà trasformata anche in opera permanente e cotta nelle botteghe del borgo. Visitabile tutti i giorni 9.00- 17.00

RISTORANTI APERTI TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA CON MENU’ DEDICATO

< La Graticola – Tel. +39 3494948714

< Locanda della Ravignana – Tel. +39 0721 777552.

< Osteria Mamà – Tel. +39 3465761191

< Cantina Terracruda: Degustazioni di vini Doc accompagnate da prodotti locali. Prenotazioni: +39 0721 777412