Osimo, La Nuova Fenice: al via la Stagione Teatrale 2023/2024

Nove spettacoli, di cui due fuori abbonamento in apertura, compongono il cartellone

OSIMO (AN) – Prenderà il via sabato 28 ottobre la nuova Stagione del Teatro La Nuova Fenice di Osimo frutto della rinnovata collaborazione tra il Comune di Osimo e l’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. Nove gli spettacoli in programma di cui due fuori abbonamento in apertura: il primo, domenica 22 ottobre è il progetto L’anima e la danza, omaggio a Carolyn Carlson preview dedicata alla coreografa statunitense, per l’occasione presente in sala, realizzata da Cinematica Festival in collaborazione con AMAT e Comuni di Ancona e di Osimo. Appuntamento centrale dell’iniziativa (ore 21.30) è la performance “Mandala”, coreografia della Carlson interpretata da Sara Orselli. Lo spettacolo è preceduto, alle 19, dalla proiezione in prima assoluta di filmati inediti dell’artista e seguito da una conversazione con Carolyn Carlson condotta dalla critica Francesca Pedroni.

Il secondo dei fuori abbonamento è per venerdì 17 novembre con “Lettera 22. Cortocircuito Olivetti” di e con Isabella Carloni, scritto con Andrea Fazzini, interpretato con Meri Bracalente, Antonio Lovascio, Marco Vergati e prodotto da Rovine Circolari Teatro in collaborazione con Teatro Rebis e AMAT e con i Comuni di Osimo, Serra de Conti, Matelica e Castelfidardo. Lo spettacolo è ispirato al pensiero visionario e attuale dell’industriale Adriano Olivetti, a un’idea diversa di sviluppo per il presente e ai legami necessari tra economia e vita.

Il cartellone entra nel vivo sabato 28 ottobre con il primo dei sette titoli in abbonamento: “Una volta nella vita (Once)” della Compagnia della Rancia, con protagonisti Luca Gaudiano e Jessica Lorusso e un cast di 11 attori e musicisti. Tratto dal film ‘Once’ di John Carney con libretto di Enda Walsh e musiche e liriche Glen Hansard & Markéta Irglová e messo in scena con la regia di Mauro Simone, è molto più di una semplice storia d’amore: è il racconto di vite vissute fra sogni, speranze e vita reale.

Vanessa Scalera è protagonista, il 15 dicembre, di “La sorella migliore” di Filippo Gili con la regia di Francesco Frangipane. Lo spettacolo, che alla Nuova Fenice sarà per alcuni giorni in residenza di allestimento e per la prima nazionale, è un intenso e appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di riflessioni su ciò che è giusto, che è morale.

Martedì 9 gennaio Chiara Francini propone in scena “Forte e Chiara”, un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario, un one-woman show in cui la brillante attrice toscana ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa, con le musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri e la regia di Alessandro Federico.

Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale, martedì 30 gennaio, con l’adattamento di “Perfetti sconosciuti”, una brillante commedia sull’amicizia campione d’incassi al cinema, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici (il cast di questa edizione è in via di definizione) a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro i propri segreti più profondi.

Antonio Milo e Adriano Falivene, due tra i volti più colorati della saga TV del Commissario Ricciardi nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, sono martedì 27 febbraio i protagonisti, con Elisabetta Mirra, e con la regia di Alessandro D’Alatri di “Mettici la mano”. Nella Napoli del ’43, il femminiello Bambinella, il Brigadiere Maione che ha appena arrestato Melina, e una statua dell’Immacolata si ritrovano in un rifugio improvvisato in attesa del cessato allarme. Il dialogo tra i tre si fa sempre più profondo e serrato trasformando Bambinella nell’avvocato difensore di Melina e Maione nell’accusa in un processo che vede nella statua di gesso un giudice silenzioso e accorato.

Protagonisti martedì 19 marzo sono Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta – qui anche in veste di autore e regista – con la commedia “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”. Giovani non più giovani, con l’animo diviso tra ambizioni professionali e bisogno di affetto, sono i portatori sani di un fallimento vissuto nella frenesia di un’esistenza dipendente dalla tecnologia che non lascia più spazio al normale e sano vivere i rapporti interpersonali.

A chiudere il cartellone martedì 16 aprile è “Amanti”, scritta e diretta da Ivan Cotroneointerpretata da Massimiliano Gallo e con Fabrizia Sacchi. Commedia brillante su amore e sesso, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure, “Amanti” esplora i sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova tanto conforto quanto affanno. Strappando risate al pubblico.

Teatro LA NUOVA FENICE

piazza Marconi, 6, 60027

tel. 071 9307050