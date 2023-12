Osimo, il 9 gennaio Chiara Francini in “Forte e Chiara”

Per il cartellone 2023-2024 del Teatro la Nuova Fenice un one-woman show con musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri per la regia di Alessandro Federico

OSIMO (AN) – Martedì 9 gennaio 2024, alle ore 21.15, per il cartellone 2023-2024 del Teatro la Nuova Fenice di Osimo, andrà in scena Chiara Francini con “Forte e Chiara”: un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario, un one-woman show in cui la brava attrice toscana ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con sarcasmo e ironia tagliente Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa.

FORTE E CHIARA

di Chiara Francini

musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri

collaborazione artistica Michele Panella

regia Alessandro Federico