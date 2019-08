Noi in gioco per la Macroregione Adriatico-Ionica 2019 ad Ancona 28 -29 agosto

La VII edizione del torneo internazionale di calcio giovanile si terrà in concomitanza con lo svolgimento di una parte del progetto Erasmus Plus denominato “Keep Calm & Play Safe”

ANCONA – Si svolgerà dal 28 al 29 agosto la VII edizione della manifestazione “Noi in gioco per la Macroregione Adriatico Ionica”, Sport, Dialogo, Cultura e Valori – promossa e organizzata ancora una volta dalla “Giovane Ancona Calcio”.

Il torneo internazionale di calcio giovanile e non solo – rivolto ai giovani nati nel 2006 e 2007 – si svilupperà come negli anni scorsi attraverso due tappe: il capoluogo dorico e, in un secondo momento, Split / Spalato. Il tema di quest’anno sarà il “Doping” il sottotitolo sarà “Keep Calm & PLAY SAFE”

Sempre più numerose le istituzioni e associazioni coinvolte: oltre ai Comuni di Ancona, Arcevia e al Comune di Spalato, la Regione Marche (principale finanziatore della manifestazione), la Provincia di Ancona, l’Arcidiocesi di Ancona e Osimo, la Giovane Ancona Calcio che ha promosso e organizzato ancora una volta l’evento, il CONI delle Marche, e, inoltre, la Camera di Commercio delle Marche, il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, il Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio, il Segretariato Generale della Iniziativa Adriatico Ionica – I.A.I., l’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico, Il Garante dei diritti degli adulti e dei bambini – Ombudsman delle Marche, e il Museo Tattile Omero.

La manifestazione è promossa come sempre dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Giovane Ancona Calcio (Scuola di Calcio riconosciuta dalla FIGC e iscritta al CONI)) che ha, tra le proprie finalità statutarie, la promozione della salute psicofisica dei giovani attraverso la pratica dello sport e la promozione di stili di vita sani. Si rivolge ai giovani e alle società sportive proponendo momenti di confronto su tali tematiche, anche attraverso la diffusione del Manifesto del Progetto “Lo Statuto del Giovane Calciatore” elaborato in occasione delle precedenti iniziative e riproposta ogni anno come dichiarazione d’impegno, ispirato ai valori dello sport come strumento di crescita e di sviluppo integrale della persona

Lo svolgimento della manifestazione sportiva “Noi in gioco per la Macroregione Adriatico-Ionica – Gioca in Sicurezza, Vinci sempre in Lealtà” è previsto in concomitanza con lo svolgimento di una parte del progetto Erasmus Plus denominato “Keep Calm & Play Safe”. Oltre alle tre squadre marchigiane (Giovane Ancona Calcio, Alma Juventus Fano e Fermana ), alla squadra croata dell’Hajduk di Spalato e dell’Atalanta di Bergamo (come da progetto “Noi in gioco…”), è prevista la partecipazione di una ulteriore squadra della Croazia (RNK Split Football club) e di una squadra proveniente dall’Albania (Klubi Sportiv Flamurtavi di Valona) per un totale, tra giovani atleti e tecnici, di circa 180 persone di cui circa 80 provenienti dall’estero.

Fondamentale – accanto al momento centrale, quello del torneo calcistico – è lo spazio riservato nell’ambito dell’evento alla promozione di stili di vita sani: la manifestazione sportiva rappresenta l’occasione per educare i giovani alla prevenzione del rischio del doping e di altre sostanze considerate illegali e non corrette, all’implementazione della cultura del fair play, alla promozione della dimensione ludica del gioco del calcio e della corretta alimentazione anche mediante la conoscenza e la diffusione dei prodotti biologici proveniente dal territorio, . In occasione del torneo, negli stessi giorni, nell’ambito del citato programma Erasmus Plus saranno organizzate tavole rotonde dedicate ai quadri tecnici (dirigenti, preparatori atletici, allenatori) ai ragazzi ed alle loro famiglie, sulle tematiche della prevenzione e del contrasto all’uso di sostanze illegali. Alla tavola rotonda che si terrà giovedì 29 agosto presso la sala Terso Censi del CONI Marche relazioneranno esperti di 5 paesi (Albania, Bulgaria, Serbia, Croazia e Italia) tra i quali Gabriele Brandoni, medico dello sport ed esperto di doping,ed i seguenti testimonial sportivi: Marco Scarponi, della Fondazione Michele Scarponi, Assunta Legnante, Campionessa paralimpica del getto del peso e Clelia Farroni, scrittrice e autrice del libro “C’era una volta…il mago”

Parteciperà anche una delegazione della scuola superiore Liceo Scientifico Cambi di Falconara Marittima ad indirizzo sportivo (vedi Risorse complementari del progetto);

Attraverso la manifestazione giunta ormai alla VII° edizione, Ancona e le Marche si confermano come soggetti tra i più attivi nel processo di consolidamento della Macroregione. Questo ruolo diventa tanto più qualificante ed efficace in quanto si rivolge ai giovani, con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità per la conoscenza e la cooperazione tra le comunità rivierasche a cominciare dalle future generazioni. azioni di promozione delle località sede di svolgimento della manifestazione: i giovani atleti e i loro accompagnatori saranno invitati a partecipare ad una visita guidata al Museo Tattile Omero, vera eccellenza di livello internazionale presente nella città di Ancona, effettueranno una visita guidata della città storica e incontreranno le autorità locali presso la sede comunale la mattina del 28 agosto alle 11.30.

In occasione delle precedenti edizioni, proprio per valorizzare le tipicità e i territori delle regioni Marche (Italia) e Dalmata Spalatina (Croazia) sotto il profilo turistico, culturale, educativo e degli scambi commerciali fra i produttori biologici e altre eccellenze, è stata predisposta una bozza di Protocollo d’Intesa avente per oggetto “Protocollo d’Intesa fra la Regione Marche e la Regione Spalatino Dalmata per la promozione e valorizzazione dei territori e delle, tipicità”. La Giunta della Regione Marche ha fatto sua l’idea del Protocollo di Intesa con la Regione Spalatino Dalmata e nella seduta del 21 maggio 2019 lo ha approvato. Il protocollo è visto dai rispettivi partner, come strumento volto a incrementare gli scambi e le opportunità di sviluppo economico e sociale dei territori e sarà firmato dai due Presidenti delle Regioni il 28 mattina alle 12,30 proprio nell’ambito dell’incontro istituzionale della manifestazione che si terrà nella sede municipale di Ancona. In ogni edizione del torneo, infatti, la delegazione dei giovani calciatori è stata sempre integrata dalla partecipazione di piccoli produttori marchigiani ( La Terra e il Cielo, Olio Poldo, l’Associazione i Sapori di Ostra, l’azienda agricola Marino Montalbini ) interessati a promuovere i loro prodotti e viceversa. Grazie alle relazioni tra soggetti della Regione Marche e della Regione Spalatino Dalmata costruite durante tutte le edizioni del progetto “Noi in Gioco …. “, nel maggio di quest’anno una delegazione di agricoltori biologici marchigiani, coordinati dalla CIA Marche, è stata ufficialmente invitata a partecipare alla Fiera dei prodotti Biologici “EkoFjera” che si è tenuta, come ogni anno, a Spalato il 17 e il 18 maggio. Una delegazione della Camera dell’Economia di Spalato è stata invitata alla manifestazione per far conoscere e visitare il modello dell’accoglienza turistica diffusa marchigiana (agriturismo).

Da sottolineare anche il riconoscimento della manifestazione da parte della FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio: la Federazione ha sempre accompagnato e sostenuto ogni edizione del progetto “Noi in gioco per la Macroregione Adriatico-Ionica”, garantendo supporto e patrocinando l’iniziativa ed inviando propri relatori durante gli incontri istituzionali;

L’evento si concluderà con uno spettacolo musicale che si terrà la sera del 29 agosto alle 21.00 ai piedi del monumento del Passetto.

La manifestazione interesserà strutture alberghiere situate nel territorio comunale di Ancona, di Falconara Marittima e di Camerano, oltre ad alcuni ristoranti di Ancona e Camerano.

Sponsor della manifestazione sono il Gruppo Schiavoni e l’azienda Camilletti.

Con la collaborazione della Cooperativa “La terra e il Cielo”, l’azienda agricola “Olio Poldo”, l’associazione “Sapori di Ostra”, l’azienda agricola “Marino Montalbini” brand ottofile di Arcevia

L’iniziativa si avvale del lavoro gratuito (volontariato) di molte persone che condividono lo spirito e le finalità della nostra associazione. Altri sponsor assicurano la loro compartecipazione seppure con somme o servizi minimi.

PROGRAMMA del Torneo:

Girone 1

Atalanta B.C.

ASD Giovane Ancona Calcio

Fermana F.C.

RNK Split

Incontri 28 agosto :

A contro B ore 16:00 Campo A.Caldaroni Aspio

D contro C ore 16:45 Campo A.Caldaroni Aspio

Perdente A/B contro Perdente C/D ore 17:30 Campo A.Caldaroni Aspio

Vincente A/B contro Vincente D/C ore 18:15 Campo A.Caldaroni Aspio

Girone 2

U.S. Sassuolo

Klubi Sportiv Flamurtari Valona

HNK Hajduk Split

Alma Juventus Fano

Incontri:

A contro B ore 16:00 28/08/19 Campo Figc G.Paolinelli Ancona

D contro C ore 16:45 28/08/19 Campo Figc G.Paolinelli Ancona

Perdente A/B contro Perdente C/D ore 17:30 28/08/19 Campo Figc G.Paolinelli Ancona

Vincente A/B contro Vincente D/C ore 18:15 28/08/19 Campo Figc G.Paolinelli Ancona

Il 29 Agosto ad iniziare presso il campo della Federazione G.Paolinelli Ancona.

dalle ore 16:00 le 4^ classificate di ogni girone disputeranno la finale per il 7° e 8° posto, 16.45 le terze classificate di ogni girone disputeranno la finale 5° e 6° posto,

17.30 le seconde classificate la finale 3° e 4° posto,

18.15 le prime classificate la finale per il 1° e 2° posto