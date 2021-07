“Musica MIA”, un omaggio a Mia Martini a Pesaro e Fano

Il 12 e il 14 luglio l’ultimo progetto dell’Orchestra Rossini con la cantautrice e interprete Chiara Civello

PESARO – La canzone italiana e una delle sue artiste più amate saranno protagoniste, insieme ad un’interprete d’eccezione e all’Orchestra Sinfonica G. Rossini, di un doppio appuntamento a Pesaro e Fano.

“Musica MIA. Chiara Civello omaggia Mia Martini e la canzone italiana” è il progetto che la Rossini porta sul palco del Parco Miralfiore di Pesaro, per “I Concerti Xanitalia”, lunedì 12 luglio alle 21.30, e al “Symphony Pop Festival” alla Rocca Malatestiana di Fano, mercoledì 14 luglio alle 21.30, con gli arrangiamenti e la direzione di Roberto Molinelli.

Il titolo “Musica MIA” evoca non solo l’indimenticabile Mia Martini, i cui intramontabili successi pervaderanno i due teatri all’aperto, ma anche la musica mia di Chiara Civello, cantautrice e interprete di origine romana.

“Ho sempre scritto le mie canzoni e qui ho cantato alcune di quelle che avrei voluto scrivere. Ho scoperto un’altra parte di me, quella che trova un posto dentro le parole degli altri, che poi diventano sue”.

Così la Civello racconta l’album “Canzoni”, suo quinto album in studio in cui si presenta nell’inedita veste di sola interprete. Uscito nel 2014, torna protagonista in questo progetto con la Rossini come fil rouge che lega le canzoni di Chiara e quelle dei più grandi nomi della canzone italiana, rendendogli omaggio con una freschezza assolutamente emozionante.

Nel doppio appuntamento di Pesaro e Fano l’evocatività interpretativa della Civello promette di restituire tutta l’emozione dei grandi della canzone italiana, da Lucio Battisti a Francesco De Gregori.

Nata a Roma, dove scopre la musica, Chiara Civello a 18 anni lascia la Capitale alla volta dell’America, per frequentare il Berklee College of Music. Qui diventa la prima artista italiana nella storia ad esordire con la leggendaria etichetta Verve Records, sotto la produzione di Russ Titelman.

Billboard Magazine scrive: “la bellezza, lo charme e il carisma del debutto discografico della cantautrice Chiara Civello sono certamente un inizio promettente e segnalano al mondo la prima rivelazione del nuovo anno”. L’International Herald Tribune dichiara: “la combinazione di personalità, profondità e sofisticatezza…impressionanti”.

Nel 2012 Chiara partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, nella categoria BIG, con il brano “Al posto del mondo”.

A maggio scorso ha l’onore di cantare al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per l’anno 2021.

“I Concerti Xanitalia” è la stagione concertistica voluta da Franco Signoretti, patron della nota azienda pesarese, con il supporto del Comune di Pesaro, Assessorato alla Bellezza, e l’organizzazione dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, che giunge quest’anno alla settima edizione. Il concerto è inserito nel cartellone “Miralteatro d’Estate”, coordinato da AMAT.

Il “Symphony Pop Festival” è realizzato con il sostegno di Comune di Fano, Assessorato alla Cultura e Beni Culturali; Regione Marche, Assessorato alla Cultura; Ministero della Cultura; Banca di Credito Cooperativo di Fano; Enereco S.p.A.; Azimut Capital Management SGR S.p.A.; Fano Rocca Malatestiana e Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

BIGLIETTI

Posto unico numerato € 15 – Ridotto (under 30) € 10

I Concerti Xanitalia

BIGLIETTERIA TIPICO.TIPS – Via Rossini, 41 – Pesaro – Tel. 0721 34121

aperta tutti i giorni 09.30-13.00 / 15.15-20.00 / 21.15-23.00

Online su Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati

BIGLIETTERIA PARCO MIRALFIORE

ingresso via Respighi – 334 3193717

aperta il giorno di spettacolo dalle ore 20

Symphony Pop Festival

BOTTEGHINO Teatro della Fortuna – Piazza XX Settembre – Fano – Tel. 0721 800750

aperto dal mercoledì al sabato 17.30-19.30, mercoledì e sabato e giorni di spettacolo anche 10.30-12.30

Online su Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati