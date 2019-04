Monte San Giusto, servizio CUP nella farmacia comunale

Il Presidente Ceriscioli ha visitato la prima farmacia delle Marche che ha iniziato a svolgere le funzioni di Centro Unico di Prenotazione

MONTE SAN GIUSTO – Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli a Monte San Giusto, accompagnato dal sindaco Andrea Gentili e dal consigliere regionale Francesco Micucci, ha fatto visita alla prima farmacia delle Marche che ha iniziato a svolgere le funzioni di Centro Unico di Prenotazione, sottolineando la fondamentale valenza che avrà per tutti i cittadini che ne vorranno usufruire.

Uno sportello in più per la Regione Marche, ha rimarcato Ceriscioli, al quale nei prossimi mesi si aggiungeranno altri 48 punti (tra farmacie e laboratori analisi) che offriranno un servizio che renderà capillare, accessibile e semplice la prenotazione in luoghi abituali sul territorio, quali appunto una farmacia o un laboratorio per analisi cliniche.

“La farmacia – ha detto il dottor Nicola Piersimoni dipendente della farmacia comunale di Monte San Giusto – con questo nuovo strategico servizio, si propone quale interlocutore privilegiato a svolgere un ruolo sociale fondamentale per l’intera comunità”