Mombaroccio, Eventi Estate 2023: presentato il programma

MOMBAROCCIO – Ricco e variegato il programma di eventi che animerà l’estate a Mombaroccio. L’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Pro Loco e di altre Associazioni ha ideato un calendario di appuntamenti di qualità che spaziano dalla cultura alla musica, dall’arte alle feste tradizionali, in grado di soddisfare tutti i gusti e promuovere e valorizzare il territorio.

E’ stato presentato nella sede di Confcommercio Marche Nord dal direttore generale Amerigo Varotti e dal sindaco Emanuele Petrucci.

«Siamo molto felici – ha esordito Varotti – di presentare qui in Confcommercio questo programma di eventi così interessante. Mombaroccio è uno dei Comuni del nostro Itinerario della Bellezza e riteniamo sia fondamentale fare rete e collaborare per una promozione delle iniziative e del territorio migliore e più capillare. E’ un 2023 importante per Mombaroccio visto che ricorrono gli 800 anni dell’Eremo del Beato Sante, che sarà anche parte dell’Itinerario del Silenzio e della Fede che uscirà nei prossimi mesi. Degna di nota anche la rassegna Conterranea che vede coinvolti i tre Comuni dell’areale di produzione dell’unico olio Dop delle Marche: Cartoceto, Colli al Metauro, oltre a Mombaroccio».

«Un sentito ringraziamento a Confcommercio – ha proseguito Emanuele Petrucci – non solo per la disponibilità concessa ma perché si sta prodigando per la promozione culturale, turistica ed enogastronomica di un territorio meraviglioso qual è quello nel quale abbiamo la fortuna di vivere.

Oggi inauguriamo l’estate con la presentazione di un calendario estivo ricco in tutte le sue forme: numeriche e diversificate negli eventi!

Cominciamo già dal prossimo weekend con la “Lavanda in fiore” congiuntamente con la Festa del Creato per percorrere 4 mesi estivi fra eventi culturali, enogastronomici, musicali che spaziano dai più giovani (Teatro dei bottoni, Festa dei bambini, Coro di voci bianche..) ai meno giovani!

Senza dimenticare convegni culturali ed anche socio sanitari legati in particolare alla salute mentale. Vediamo nella festa del Beato Sante (22/23 luglio) l’evento più importante del 2023 per la sua unicità in quanto ricorrono gli 800 anni dalla costruzione del nostro amato convento sia perché per noi il Santuario è punto di riferimento culturale e spirituale».

GIUGNO

Mercoledì 14 ore 21:00, Cairo, Pista polivalente – “LA CITTÀ DI HAMELIN” – Spettacolo per bambini e ragazzi

Sabato 17 – Domenica 18 dalle ore 10 alle 23, Centro storico – FESTIVAL “PORTA D’ORIENTE”

Mercoledì 21 ore 21:00, Villagrande, Pista polivalente – “OLIMPO IN GIALLO” – Spettacolo per bambini e ragazzi

Sabato 24 – Domenica 25 dalle ore 10 alle 20, Azienda Agricola “L’Infinito” – “FESTA DELLA LAVANDA”

Domenica 25 dalle ore 9 alle 18, Convento del Beato Sante – “FESTA DEL CREATO”

Domenica 25 dalle ore 11 alle 12:30, Piazza Barocci – “RADUNO FIAT 500 D’EPOCA”

Mercoledì 28 ore 21:00, Montegiano, Pista polivalente – “L’USIGNOLO DELL’IMPERATORE” – Spettacolo per bambini e ragazzi

LUGLIO

Sabato 1 – Domenica 2 dalle ore 10 alle 20, Azienda Agricola “L’Infinito” – “FESTA DELLA LAVANDA”

Venerdì 7 ore 21:00, Piazza Barocci – “CONCERTO DELLA MEMORIA”

Domenica 9 dalle ore 9 alle 18, Villagrande, Chiesa di S.Susanna – “FESTA DI S.SUSANNA – TEATRO DIALETTALE”

Venerdì 14 ore 21:00, Chiostro di S.Marco – “CINEMA SOTTO LE STELLE”

Sabato 15 ore 20:00, Convento del Beato Sante – “ALZATI PRENDI MANGIA”

Sabato 22 ore 21:00, Giardino di Palazzo Del Monte – “CONTERRANEA”

Sabato 22 – Domenica 23 dalle ore 9 alle 23, Convento del Beato Sante – “FESTA DEGLI 800 ANNI”

AGOSTO

Domenica 6 ore 10:00, Convento del Beato Sante – “FESTA DEI BAMBINI”

Domenica 6 ore 21:30, Piazza Barocci – “RED & THE BLUESERS” Musica dal vivo

Sabato 12 ore 21:00, Piazza Barocci – “MUSICAE AMOENI LOCI” Concerto di Musica Antica

Domenica 13 dalle ore 7:30, Convento del Beato Sante – “FESTA DEL VOTO” -Pellegrinaggio e Messa Solenne

Giovedì 17, Venerdì 18, Sabato 19 dalle ore 19 alle 23; Domenica 20 dalle ore 12 alle 23, Cairo – “FESTA DELLA TAGLIATELLA”

Venerdì 25 ore 21:30, Giardino di Palazzo Del Monte – “TERRE SONORE” (Fano Jazz by the Sea)

Domenica 27 ore 9:00, Convento del Beato Sante – “FESTA DEGLI ANZIANI”

Giovedì 31 ore 19:00, Chiostro di S. Marco – RASSEGNA DI DOCUMENTARI “IN, LA SALUTE MENTALE SI NARRA”

SETTEMBRE

Venerdì 1, Sabato 2 ore 19:00, Chiostro di S. Marco – RASSEGNA DI DOCUMENTARI “IN, LA SALUTE MENTALE SI NARRA”

Venerdì 8 ore 21:00, Piazza Barocci – “MARCHESTORIE”

Sabato 16 dalle ore 18 alle 23, Giardino di Palazzo Del Monte – “THE SEED MUSIC FEST”

Domenica 17 ore 21:00, Teatro Comunale – “TEATRO DIALETTALE”

Mercoledì 20 ore 21, Chiesa di SS.Vito e Modesto – “CONCERTO PER ORGANO” (Maestro Gerhard Gnann)

Domenica 24 ore 20:00, Giardino di Palazzo Del Monte – “AVIS, CENA PER I 50 ANNI”.