Meteo Marche, le previsioni del tempo per Ferragosto

ANCONA – Il promontorio di alta pressione che, in questi ultimi giorni, ha interessato gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, è in ulteriore attenuazione e, nel corso delle prossime ore, masse d’aria fresca di origine atlantica si estenderanno anche verso le regioni centrali, favorendo un nuovo aumento dell’instabilità, venti di Maestrale in rinforzo e temperature in diminuzione, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso Abruzzo, Molise e Gargano.

L’arrivo dell’aria fresca potrà favorire lo sviluppo di temporali anche di forte intensità dapprima sulle Marche, in estensione verso l’Abruzzo tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, ad iniziare dalle aree costiere, in estensione verso le zone collinari e montuose, dove non si escludono fenomeni di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate, attenzione. La giornata di Ferragosto trascorrerà all’insegna del bel tempo su tutto il territorio regionale, con temperature piuttosto gradevoli rispetto ai giorni scorsi.