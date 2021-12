“Mauro Uliassi meets Giovanni Gaggia”, al Teatro Sperimentale di Pesaro

L’appuntamento in programma oggi si sposta in via Rossini per rispondere, in sicurezza, alle tante richieste di partecipazione

PESARO – L’evento “Mauro Uliassi meets Giovanni Gaggia” in programma oggi, lunedì 13 dicembre, ore 18, si sposta al Teatro Sperimentale di via Rossini «per dare più agio e capienza all’iniziativa viste le numerose richieste di partecipazione che stanno arrivando» spiega il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini.

«Un’occasione preziosa per parlare di made in Italy e dell’eccellenza del nostro territorio» quella offerta dalla presentazione del libro di arte e cucina pubblicato da Maretti Editore -collana ‘Effusioni di gusto’ (inizialmente previsto al Centro Arti Visive-Pescheria) – che vedrà protagonisti “un cuoco che non è solo un cuoco”, Mauro Uliassi, tra i più importanti ristoratori al mondo, Tre Stelle Michelin col suo omonimo ristorante di Senigallia, e Giovanni Gaggia, “un artista che non è solo un artista”, di Pergola.

Due talenti delle Marche che dialogheranno insieme a Daniele Vimini, a Manfredi Nicolò Maretti, editore, Massimiliano Tonelli direttore editoriale di Artribune, Antonio Paolini giornalista e critico enogastronomico e a Marcella Russo art producer e curatrice indipendente. A moderare l’incontro sarà Maria Paola Poponi, curatrice della collana ‘Effusioni di gusto’.

L’appuntamento sarà «un tributo al lavoro di due figure fortemente legate alla loro terra – aggiunge Vimini –, una bella occasione di incontro, grazie anche ai giornalisti di settore presenti, e una dimostrazione di come, il genio creativo, possa valicare la professione per farsi connettore virtuoso di arte e relazioni».

L’evento è promosso dalla Fondazione Pescheria Centro Arti Visive in collaborazione con il Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza e la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Richiesti green pass e mascherina. Info 0721 387651.