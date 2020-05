Macerata, trasporto pubblico urbano: orario invariato e due autobus in più

MACERATA – Da lunedì 4 maggio, anche in vista della riapertura di alcune attività produttive, rimane confermato il programma settimanale del servizio di trasporto pubblico urbano messo a punto dall’Apm, di concerto con l’Amministrazione comunale, nel rispetto delle indicazioni emanate dalla Regione Marche che ha richiesto a suo tempo il ridimensionamento delle corse per il contenimento della diffusione del coronavirus, in attesa comunque di verificare l’andamento della domanda di trasporto pubblico con la progressiva ripresa del lavoro.

Tuttavia l’Apm, per rispondere a una eventuale crescita di domanda e di conseguenza scongiurare possibili sovraffollamenti, ha predisposto la disponibilità di due autobus che sosteranno nel terminal dei Giardini Diaz.

Si ricorda che il servizio di trasporto è attivo dal lunedì alla domenica con gli orari e i percorsi soliti del servizio festivo, che è in funzione anche la Circolare con una frequenza di viaggio di 30 minuti così come il servizio a chiamata attivo dalle 7,30 alle 19 che può essere richiesto telefonando in anticipo al numero di APM 0733 492152.

La portata di ogni singolo mezzo del trasporto pubblico è limitata dal rispetto delle indicazioni per il distanziamento fisico, al suo interno è obbligatorio l’uso della mascherina e gli utenti debbono rispettare percorsi determinati per la salita e la discesa dall’autobus.

Bisognerà sempre avere a disposizione il titolo di viaggio in quanto la vendita del biglietto a bordo è sospesa e gli spostamenti devono essere giustificati da comprovabili esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e per il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Nei prossimi giorni è in previsione la realizzazione di pittogrammi a terra nelle principali fermate per delimitare il distanziamento di un metro

L’Apm, infine, avverte che dalla fine della prossima settimana verrà riattivato lo sportello clienti ma solo su appuntamento telefonico tramite call center.

Gli orari del trasporto pubblico urbano sono consultabili nel sito dell’Apm www.apmgroup.it