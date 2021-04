Macerata e Provincia, proseguono i controlli serrati della Polizia

Arrestato un cittadino nigeriano colpito da un mandato di arresto europeo emesso per reati di truffa e riciclaggio

MACERATA – Continuano i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato lungo la fascia costiera per il contrasto dei reati, specie di quelli connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche per la verifica del rispetto della normativa anti Covid-19. Nella giornata di ieri sono state interessate dai controlli le località di Porto Recanati dove particolare attenzione è stata dedicata all’Hotel House e Porto Potenza Picena mentre nella mattinata di oggi i controlli sono stati concentrati su Civitanova Marche. Impegnati nei servizi poliziotti della Questura di Macerata (DIGOS e Squadra Mobile), del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, del Reparto prevenzione Crimine, della Polizia Stradale di Macerata e Reparto cinofili antidroga. Durante i controlli nella città di Macerata è stato rintracciato e arrestato un cittadino nigeriano colpito da un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità austriache per i reati di truffa e riciclaggio. L’uomo è stato successivamente associato al carcere di Ancona-Montacuto.

Nella mattinata odierna i controlli sono stati concentrati nelle zone più sensibili di Civitanova Marche . In totale tra ieri e oggi sono state identificate 128 persone e sottoposti a controllo 95 veicoli.

I servizi di prevenzione e controllo del territorio continueranno anche nei prossimi giorni e nei fine settimana.