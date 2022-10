Macerata, corso per Responsabile Marketing e Strategie Commerciali per la vendita online

Al Matt dal 24 ottobre al via il corso organizzato dal Comune di Macerata e finanziato dalla Regione

MACERATA – Al via da lunedì prossimo 24 ottobre nei locali del MATT il corso per Responsabile del Marketing e delle Strategie Commerciali per la vendita online di prodotti o servizi (Digital marketing and sales strategist), organizzato dal Comune di Macerata, ente accreditato per la formazione superiore presso la Regione Marche, e finanziato dalla Regione stessa con DD n. 52/PRCN del 10/05/2022 Cod. 1085355 POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1, P. dl 8.1 RA8.5, TdA 8.1.B Strategia ITI In-nova Macerata.

Dodici le persone iscritte al percorso formativo alle quali l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta ha dato il benvenuto in occasione dell’incontro propedeutico alle lezioni ricordando che quello che inizierà a breve è il terzo corso per formare professionalità richieste dal mondo del lavoro e si è soffermata sull’importanza della formazione costante sinonimo di aumento della qualità e delle competenze manageriali in diversi settori: “Una ricchezza – ha concluso – per tutta la regione da dove provengono i vari partecipanti che con impegno continuano a formarsi e approfondire temi attuali”.

Il corso formerà una persona che si occupa della definizione e dell’implementazione del piano di marketing e delle strategie commerciali per la vendita online. I suoi compiti possono spaziare dalla definizione del modello di e-business, alla redazione del business plan, alla progettazione e allo sviluppo delle applicazioni per la gestione dei servizi di e-business, in collaborazione con altre figure come il webmaster e il tecnico di programmazione e sviluppo siti Internet e pagine Web. Il DMSS è innanzitutto un brand ambassador, cioè un portavoce dell’azienda della quale comunica l’immagine verso l’esterno, soprattutto tramite i canali digital e social. Deve, quindi, possedere competenze di marketing trasversali che spaziano dall’ambito creativo all’ambito strategico.