Macerata, “Il mondo del Musical”: concerto della FORM con Seculin e Gessi

Il concerto di chiusura della stagione dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana si terrà martedì 9 maggio 2023 al Teatro Lauro Rossi; previsti per questo evento altri appuntamenti il 5 maggio a Fabriano, il 6 maggio a Jesi, il 7 maggio a Fermo

MACERATA – Concerto di chiusura della stagione sinfonica della FORM, la colonna sonora delle Marche. Appuntamento, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, martedì 9 maggio 2023, alle ore 21.00 al Teatro Lauro Rossi di Macerata.

Sul palco insieme all’Orchestra Filarmonica Marchigiana c’è Stefania Seculin, cantante, attrice e musicista specializzata nel genere musical. Nel 2021 ha vinto il Primo Premio del concorso internazionale SOI Scuola dell’Opera Italiana per la categoria musical, quest’anno è in scena allo Stadttheater di Ingolstadt nel ruolo della Frl. Rottenmeier nel musical Heidi (produzione Teatro di Brno con la regia di Stanislav Moša). La direzione è affidata a Romolo Gessi, principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, dell’Orchestra Pro Musica Salzburg, dell’Orchestra Cantelli ed è direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia e della Central European Music Academies Network Orchestra. È inoltre direttore artistico del Trieste Operetta Festival e delle Serate Musicali a Villa Codelli.

Il programma inizia con una selezione tratta da West Side Story di Leonard Bernstein: I Feel Pretty – Maria – Something’s Coming – Tonight – One Hand, One Heart – Cool – America. Si prosegue con The Syncopated Clock di Leroy Anderson, Someone To Watch Over Me – da Oh, Kay! di George Gershwin, My Fair Lady – Suite: I Could Have Danced All Night – On The Street Where You Live – I’ve Grown – Accustomed To Her Face – Get Me The Church On Time di Frederick Loewe. Ancora Gershwin con Embraceable You – da Girl Crazy, quindi la Suite di Richard Rodgers & Oscar Hammerstein di Tutti insieme appassionatamente: The Sound of Music – How Can LoveSurvive – The Lonely Goatherd – My Favourite Things – Sixteen, Going on Seventeen – So Long Farewell – Do, Re, Mi – Edelweiss – An Ordinary Couple – No Way To Stop It – Maria – Climb Ev’ry Mountain. Gran finale con Over The Rainbow – da Il Mago di Oz di Harold Arlen, Moonlight Serenade di Glenn Miller, Blue Moon – da Hollywood Hotel di Richard Rodgers, Night and Day di Cole Porter e New York, New York di John Kander.

Biglietteria

Biglietti da 15 a 18 euro, per gli studenti prezzo speciale a 4 euro. Biglietteria dei Teatri: tel. 0733230735. Vendita anche online su www.vivaticket.com