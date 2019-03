Macerata, Capuçon e Bellom in concerto al Lauro Rossi

Il 16 marzo nuovo appuntamento con Appassionata

MACERATA – Il fascino e la bravura della star internazionale del violino Renaud Capuçon in duo con il giovane talento del pianoforte Guillaume Bellom incanteranno il pubblico del Lauro Rossi sabato prossimo, 16 marzo, alle 21, per il penultimo appuntamento di Appassionata.

Il concerto, organizzato dall’Associazione musicale Appassionata con il contributo del Comune di Macerata e realizzato in collaborazione con Marche Concerti, si terrà anche ad Ancona, allo Sperimentale, domenica 17 marzo, nell’ambito della stagione concertistica della Società Amici della musica ‘Guido Michelli’.

Il programma è un omaggio alla grande Sonata per violino e pianoforte francese con tre capolavori: impeto tardo romantico e luci impressioniste, travolgenti virtuosismi e atmosfere rarefatte si intrecciano tra la Sonata in sol minore L. 140 di Claude Debussy, la Sonata Sonata n. 2 per violino e pianoforte, in sol maggiore, di Maurice Ravel, e quella, decisamente irresistibile, in la maggiore FWV 8 di César Franck. Queste ultime due sonate sono dedicate a due leggendari violinisti, Eugène Ysaye e George Enesco, figure carismatiche che furono al centro della vita quando un’epoca romantica densa e pregnante tramontava e la nuova sonorità impressionista di Claude Debussy inaugurava la musica del ‘900.

Renaud Capuçon, nato a Chambéry nel 1976, appena ventenne è stato invitato da Claudio Abbado a diventare konzertmeister della Gustav Mahler Jugendorchester, che ha poi diretto per tre estati lavorando con direttori come Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, Franz Welser-Moest e Abbado stesso. Da allora, il violinista francese si è affermato come solista ai massimi livelli e ha suonato con orchestre come la Berliner Philharmoniker con Haitink e Robertson, la Boston Symphony sotto Dohnanyi, l’Orchestre de Paris con Eschenbach e Paavo Järvi, la Philharmonique de Radio France e la Filarmonica della Scala con Chung, l’Orchestre National de France con Gatti e Gergiev, la Simon Bolivar Orchestra e la Los Angeles Philharmonic con Dudamel. Particolarmente impegnato in progetti di musica da camera, Renaud Capuçon ha lavorato, tra gli altri, con Martha Argerich, Nicholas Angelich, Daniel Barenboim, Yuja Wang, Katja Buniatishvili, così come con suo fratello, il violoncellista Gautier Capuçon. È direttore artistico del Festival pasquale di Aix-en-Provence, fondato nel 2013, ed è stato nominato direttore artistico dei Sommets Musicaux de Gstaad nel 2016. Renaud Capuçon suona il Panette dei Guarneri del Gesù (1737), appartenuto al suo leggendario maestro, Isaac Stern. Nel giugno 2011 è stato nominato “Chevalier dans l’Ordre National du Mérite” e nel marzo 2016 “Chevalier de la Légion d’honneur” dal governo francese.

Guillaume Bellom, classe 1992, è astro in forte ascesa del pianismo internazionale, e uno dei massimi della sua generazione. Nel 2015 si è aggiudicato il concorso Clara Haskil e il primo premio all’Épinal International Competition oltre ad aver ottenuto il titolo di “laureate” da parte della Fondazione Singer-Polignac di Parigi, per la quale dal 2012 è artist in residence. In qualità di solista, si è esibito con l’Orchestre National d’Ile de France, la Chamber Orchestra de Lausanne e la National Orchestra de Lorraine, sotto la direzione di Jacques Mercier e Christian Zacharias. Particolarmente a proprio agio nella musica da camera, Guillaume Bellom ha un vasto repertorio che lo ha reso un ottimo partner musicale per artisti di fama internazionale.

Il concerto di sabato 16 marzo è realizzato anche grazie il sostegno dell’Agenzia dello Stadio dei Pini.

La stagione 2018-2019 dei Concerti di Appassionata è organizzata dall’Associazione musicale Appassionata con il contributo del Comune di Macerata, Assessorato alla Cultura, MiBAC, Regione Marche, Società Civile dello Sferisterio-Eredi dei Cento Consorti, APM, Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, Università degli studi di Macerata, Istituto Confucio, ANMIG. In collaborazione con Marche Concerti, Consorzio Marche Spettacolo, Accademia di Belle Arti di Macerata, Associazione Musica con le Ali, Politeama.

Main sponsor sono Menghi Shoes e Mosca srl.

Biglietti da 5 a 20 euro presso la Biglietteria dei Teatri, piazza Mazzini a Macerata (T. 0733-230735, online su Vivaticket). Appassionata è accreditata per App18.

Nella Foto di Patrice Schreyer Guillaume Bellom; Renaud Capuçon nella foto di Simon Fowler