Macerata, dal 4 all’8 ottobre 2023 torna il Festival “Overtime”

La 13esima edizione ha per tema conduttore la passione per lo sport

MACERATA – Overtime, il Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva torna a Macerata con un cartellone ricchissimo di appuntamenti dal 4 all’8 ottobre 2023. Il tema conduttore di questa edizione, la tredicesima, sarà la passione per lo sport: un sentimento autentico e genuino che accomuna campioni e amatori, spingendoli ad allenarsi con il sole e sotto la pioggia, in palestra e all’aperto, motivandoli ad affrontare e superare difficoltà, ostacoli, sconfitte.

Lo sport e i suoi valori baluardo sociale fondamentale

«Giunto alla sua tredicesima edizione, Overtime Festival richiama a Macerata figure di spicco del mondo sportivo e giornalistico per parlare di cultura ed etica dello sport – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Grazie ai tanti interessanti appuntamenti in programma saranno ancora una volta protagonisti lo sport e i suoi valori, rete e baluardo sociale fondamentale per i ragazzi e le loro famiglie».

Il 4 ottobre si inizia

Il Festival si aprirà nella mattinata di mercoledì 4 ottobre con le testimonianze di Luigi Casadei, Roberto Ceriscioli e Sabri Bedzeti, rappresentanti del movimento paralimpico marchigiano in collaborazione con CIP Marche. A seguire Andrea Olivieri, insieme all’autore Jonathan Arpetti, presenterà in anteprima nazionale la biografia L’ultimo passo, in cui racconta come dopo sei anni vissuti tra dipendenze da farmaci sia riuscito a tornare su un ring per un match dilettantistico di kickboxing. Appuntamenti realizzato in collaborazione con il progetto Play District.

Alle 19 ad inaugurare ufficialmente la manifestazione un ospite di eccezione, che ha fatto dello spettacolo, del gioco offensivo e delle preparazioni a base di gradoni il mantra della sua carriera, mister Zdeněk Zeman che presenterà il libro La bellezza non ha prezzo insieme al coautore Andrea Di Caro.

Ad impreziosire la giornata gli appuntamenti con alcune delle firme più prestigiose del giornalismo, non solo sportivo, italiano: Nicola Roggero, intervistato da Franco Bragagna, presenta Storie di atletica e del XX secolo, Marino Bartoletti La Discesa degli Dei, terzo atto della sua premiatissima saga, Flavio Vanetti in anteprima nazionale Il nome della rosea con la moderazione di Carlo Canzano.

A completare il programma della giornata inaugurale la presentazione del libro Bartali. Dalla giusta parte con la partecipazione dell’illustratore Matteo Matteucci e della nipote di Ginettaccio, Gioia Bartali. L’appuntamento, all’interno del Progetto Play District, sarà occasione preziosa per far conoscere agli studenti maceratesi un personaggio eccezionale, non solo sul sellino di una bici.

Il 5 ottobre c’è anche Sara Simeoni

Giovedì 5 ottobre spazio a tematiche sociali e di stretta attualità come la violenza di genere: a trattarla e sviscerarla sarà la nota criminologa Roberta Bruzzone nel contesto di un evento promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Macerata nell’ambito del progetto “Guardami negli occhi” per il contrasto alla violenza sulle donne.

Presenti grandi protagonisti dello sport: Marco Macina accompagnato da Matteo Selleri con il libro Marco Macina. Era il più forte di tutti racconterà la sua carriera calcistica sui generis (evento in collaborazione con Centro Studi Minerva); Dan Peterson, tra i volti più celebri e vincenti della pallacanestro italiana, con il volume La mia Virtus la sua esperienza alla giuda della squadra bolognese; Sara Simeoni, tra i campioni sportivi più amati dell’intera storia italiana e campionessa olimpionica di salto in alto ai Giochi di Mosca 1980, ripercorrerà insieme al giornalista Rai Marco Franzelli in un appuntamento organizzato in collaborazione con il Panathlon International Club la sua straordinaria vicenda sportiva e umana presentando l’opera Una vita in alto, vincitrice della 60esima edizione del Premio Bancarella Sport. All’appuntamento presenzierà anche Nazareno Rocchetti, l’ex fisioterapista della Nazionale di atletica leggera a fianco di Overtime fin dalle sue primissime edizioni.

La Simeoni, che ha aperto la strada alle donne nello sport ad alto livello, nella mattinata di venerdì 6 ottobre sarà anche protagonista del tradizionale incontro organizzato da Overtime in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 e il progetto “La vita si suda”, a cui parteciperanno la sociologa Silvia Agnani e il dott. Paolo Nanni.

Sempre venerdì 6 ottobre in programma la presentazione del libro Lo sport e l’arte di allenare i sogni con l’autore Simone Rosi intervistato da Giammarco D’Orazio nell’evento organizzato in collaborazione con l’Associazione I Fuoriclasse.

Parteciperanno al Festival due pioniere del movimento sportivo italiano: Manuela Nicolosi, arbitro internazionale di calcio dal 2010 e testimonial del progetto “Allenarsi per il futuro”, si confronterà con gli studenti maceratesi; Manuela (Manù) Benelli, la più titolata giocatrice di pallavolo della storia italiana, con all’attivo 11 scudetti e 2 Coppe dei Campioni, in un evento in collaborazione con Centro Commerciale Valdichienti, presenterà il suo libro Fuori dal corpo. La voglia e la forza di essere unici, racconto dei momenti salienti della sua carriera e del peso di dover sempre dimostrare di essere la numero uno.

Testimonieranno la loro passione per il calcio Emanuele Ciabocco e Giovanni Pagliari, rispettivamente preparatore atletico e allenatore della Recanatese, la squadra marchigiana che da due stagioni sta ben figurando in Serie C al cospetto di grandi corazzate.

Appuntamenti “vintage”

Non mancheranno appuntamenti dal sapore vintage, che celebreranno il fascino della Serie A degli anni ‘80 e ‘90 che faticosamente riusciamo a rinvenire in quella attuale: alle ore 19, in un evento in collaborazione con progetto Welfare Cult di AVIS Marche, Aldo Serena, detentore del singolare primato di aver giocato i derby di Milano e di Torino con tutte le 4 maglie, presenterà la sua biografia I miei colpi di testa; alle ore 21.30, al Teatro Lauro Rossi, di scena Ciro Ferrara, grande difensore ricordato dai tifosi del Napoli e della Juventus per i tanti trofei conquistati con quelle maglie e dagli attaccanti avversari per i suoi fulminanti anticipi che non lasciavano scampo. Dialogherà con il giornalista Pierluigi Pardo, affezionato ospite di Overtime.

I due appuntamenti serali saranno intervallati dalla presentazione dell’Azienda agricola Luigi Valori con degustazioni di vini a cura di AIS Marche riservate ai possessori di DONOR PASS, la Card che permetterà a quanti la sottoscriveranno di avere un posto sempre garantito agli eventi del Festival. A guidare le degustazioni il presidente di Ais Marche Stefano Isidori.

Sabato 7 ottobre, dopo la presentazione dei progetti “Io posso fare da solo. Extra School, un viaggio di laboratori sportivi e sociali destinati ai bambini con disabilità” e “Il rugby come facilitatore nell’integrazinedei bambini multietnici”, andrà in scena L’ultimo tiro. Storie di chi non si è arreso a un destino di sconfitta con il giornalista Rai Valerio Iafrate e Lorenzo Pastuglia. In giornata verrà celebrato, in collaborazione con il Festival Rocky Marciano di Ripa Teatina, il centenario della nascita del celebre pugile di origini abruzzesi con la presentazione del libro Rocky Marciano. Sulle tracce del mito 1923-2023 di Dario Ricci (Radio24), la partecipazione dell’ex pugile Francesco Damiani e le degustazioni gratuite dei vini prodotti dalla cantina Novaripa. Al delegato Ais Macerata Cesare Lapadula il compito di illustrare i vini abruzzesi.

Alle ore 18, in Piazza Cesare Battisti, lo storyteller Federico Buffa torna al Festival raccontando con il suo inconfondibile e inimitabile stile storie di passione sportiva con protagonisti campioni celebri e meno celebri. Ad intervistarlo il giornalista radiofonico Dario Ronzulli. Al termine dell’incontro, in collaborazione con Banca Macerata, sarà offerto un calice di vino a tutti i partecipanti.

Nino Frassica al Teatro Lauro Rossi

Attesissimo l’appuntamento, previsto alle 21.30 al Teatro Lauro Rossi, con Nino Frassica, attore, comico, showman tra i più apprezzati del panorama nazionale, che presenterà il suo ultimo irriverente libro Paola. Una storia vera in una serata all’insegna della comicità e dell’autoironia. A stimolarlo con le sue tradizionali verve, ironia, competenza Marco Ardemagni, conduttore di Caterpillar AM Radio2 e storico amico di Overtime, con cui collabora ininterrottamente da 11 anni.

A integrare il ricco programma uno spassoso show cooking a base di carbonara che, organizzato nei locali di Maia Fucina Gourmet, coinvolgerà giornalisti e sportivi presenti al Festival.

La giornata conclusiva

Nella giornata conclusiva della manifestazione, domenica 8 ottobre, in programma Rata da scoprire, il libro diventa documentario con la partecipazione di Enrico Scattolini, Paolo De Felice, Andrea Fabiani, degli ex calciatori della Maceratese Claudio Turchetto e Renzo Brando, e la moderazione dell’avv. Giancarlo Nascimbeni; la presentazione del libro Rocky Marciano blues. Una storia in quindici round e dodici battute con l’autore Marco Pastonesi; la presentazione del libro I signori del doping. Il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer, alla presenza dell’autore Sandro Donati, del dott. Roberto Scendoni (Unimc) e del giornalista Vincenzo Frenda (Rai).

Overtime ospiterà anche la terza edizione di ACES International Video Awards, proiezione e premiazione dei video promozionali di candidatura a Regione/Città/Comuni/Isola/Comunità europee dello Sport. All’evento, ideato da Aces Italia, delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, parteciperanno amministratori locali provenienti da ogni parte d’Italia e d‘Europa che avranno anche la possibilità di creare sinergie e riflettere sul sempre più rilevante ruolo che la promozione turistica e lo sport rivestono nello sviluppo dei loro territori e delle loro comunità.

Confermata la tradizionale e preziosa partnership con l’Università degli Studi di Macerata con tanti professori dell’Ateneo coinvolti nella manifestazione. Da segnalare l’incontro La fantasia sui social che infiamma la passione sportiva con ospite il social media manager del Cosenza Calcio Marco Michelin e la moderazione del prof. Giacomo Gistri e la presentazione del libro “Volevo fare solo la calciatrice” con ospiti dell’incontro la calciatrice Alice Pignagnoli e il professor Gabriele Franza (Unimc).

Protagoniste anche le proiezioni e i concorsi sui documentari e cortometraggi sportivi, una vetrina ormai tradizionale per valorizzare i lavori di registi e videomaker di settore. Overtime Film Festival si consolida come una tra le più prestigiose rassegne cinematografiche a tematica sportiva in ambito nazionale. A tal proposito sarà ospite del Festival anche Domenico Procacci, il produttore cinematografico che con la sua Fandango ha prodotto più di 100 film e diverse serie TV e che ha recentemente scritto Una squadra, libro dedicato alla formazione italiana di Coppa Davis che dominò la scena del tennis internazionale tra il 1976 e il 1980. A lui uno dei riconoscimenti disegnati per questa edizione dall’artista Mauro Cicarè.

Le collaborazioni con il territorio

Rinnovate anche le collaborazioni con il territorio, dalle realtà associative alle aziende, dai club service agli Ordini professionali. Grande risalto ai convegni: in collaborazione con Coni Marche e Scuola Regionale dello Sport Coni Marche l’appuntamento La Passione delle donne per lo Sport con interventi di Fabio Luna (pres. CONI Marche). Claudia Giordani (Vice pres. CONI), Lucia Blini (Sport Mediaset), Barbara Rossi (Direttrice Sportiva Roma Volley Club), e la moderazione della giornalista freelance Marta Elena Casanova; in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza Unimc, l’Ordine degli Avvocati di Macerata e l’Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Macerata e Camerino, Le riforme del diritto sportivo con i saluti istituzionali del prof. Stefano Pollastrelli (Unimc), avv. Riccardo Sacchi (Ass. Sport Comune MC), Fabio Luna (pres. Coni Marche) e gli interventi del prof. Filippo Olivelli (Unimc), Paolo Principi (FGI), Maria Cristina Giuliodori (FIN Marche), prof.ssa Arianna Alpini (Unimc), dott. Andrea Garbuglia (ODCEC Macerata e Camerino).

Tre le mostre in programma durante le giornate di manifestazione. Alla Galleria Antichi Forni Scatti e ritratti. La passione per lo sport. A.A.V.V. a cura del fotografo maceratese Massimo Zanconi. A completare il quadro Passione da indossare, esposizione di esclusive maglie da gioco a cura di Nicola Calzaretta presso Galleria Gaba in collaborazione con Accademia di Belle Arti Macerata (sabato 7 ottobre è previsto evento alla presenza della Direttrice ABAMC Rossella Ghezzi e Francesco Ghirelli, ex presidente di Lega Pro e attuale presidente de L’Aquila Calcio che milita in serie D con un progetto di azionariato popolare), Passione al centro a cura di Fabrizio Centioni e Tandem presso Galleria del Commercio.

I ragazzi del Banca Macerata Rugby organizzeranno presso il campo da rugby Elia Longarini, la settima edizione del Memorial Elia Gaglione, preceduto dalla presentazione dell‘iniziativa Dritti alla meta: per non tornare indietro in collaborazione con l’associazione Salvabebè – Salvamamme Onlus e una partita dimostrativa tag rugby con alcuni rappresentanti della Questura di Macerata.

Enogastronomia e sana alimentazione

Confermata la tradizionale e partecipatissima sezione che guarda all’enogastronomia e alla sana alimentazione con Tipicità, Coop Adriatica 3.0, Istituto Tecnico Agrario Garibaldi, impreziosita dalla partecipazione della stella Michelin Pierpaolo Ferracuti del ristorante Retroscena. Le premiazioni del tradizionale Contest di cucina che coinvolgerà appassionatamente gli studenti ai fornelli si svolgeranno domenica 8 ottobre.

Appuntamenti di rilievo la lezione Yoga l’elisir di lunga vita! nella splendida cornice di Palazzo Buonaccorsi a cura di Sibilla Leanza e con musiche al pianoforte di Cinzia e Laura Pennesi; Activita Jam a cura di Activita, momento di incontro libero tra praticanti di Parkour di qualsiasi livello, che hanno voglia di condividere il proprio allenamento con altre persone; l’appuntamento Kung-Fu. Tradizione. Passione. Futuro a cura di ASD Arti Marziali T.K.F.A e Dumpling Bar Macerata; l’incontro Lo Shiatsu: energia della vita. Una disciplina naturale complementare per lo sport con ospiti Marco Ricci (APOS) e Luciana Semeraro (Fisieo) e organizzazione di Barbara Morresi.

Spazio riservato anche ai bambini con i laboratori musicali e creativi per scoprire le loro passioni, organizzati da libreria Bidibi Bodibi Book con Raffaele Maltoni, musicista, musicoterapista e scrittore.

Tante le scuole coinvolte nella tredicesima edizione. Saranno organizzati incontri con gli studenti di ITE Alberico Gentili, ITA Giuseppe Garibaldi, Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Convitto Nazionale Leopardi, IPSIA Corridoni di Corridonia.

Overtime è un’idea di Pindaro Sports &Events, in collaborazione con Regione Marche, Comune di Macerata, Provincia di Macerata, UNIMC, CONI Marche, CIP Marche, Panathlon International Club Distretto Italia, Accademia di Belle Arti Macerata, con il patrocinio di TGR e Rai Marche.

Per maggiori info e programma completo: https://overtimefestival.it/